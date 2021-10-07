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Bianca Andrade anuncia novo projeto dois meses após dar à luz

Empresária e influenciadora deve inaugurar escritório Boca Rosa Company em novembro

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 10:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2021 às 10:05
Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris
Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris Crédito: Instagram/bianca
Prestes a acelerar ainda mais a carreira com a inauguração do novo escritório, Boca Rosa Company, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, 26, conta que uma das grandes lições que absorveu recentemente foi justamente parar e descansar. E isso ela aprendeu com seu casamento com o youtuber e jornalista Bruno Carneiro Nunes, 32.
Segundo ela, quando conheceu Fred, como Bruno é mais conhecido, sua rotina era só trabalho. "O meu lazer, a minha diversão e o trabalho eram todos no mesmo universo. Era sempre lançando campanhas. Depois do lançamento a gente se reunia, comia alguma coisinha, dava gargalhada, e no dia seguinte estávamos cedinho trabalhando de novo", conta.
A rotina se chocou com a de Bruno, que sempre priorizou descansar no fim de semana. "Antes de morarmos juntos, e vivermos nosso relacionamento de forma mais intensa, eu achava que era a pessoa que mais trabalhava no planeta", afirmou o influenciador, que narra ter uma agenda apertada. "Mas, quando eu olhei, eu falei 'mano, essa mulher é uma máquina, está trabalhando o tempo todo'. E eu mostrei pra ela que tem um outro lado."
O casal conta que a adaptação foi leve e acompanhou a fase do relacionamento, e que conseguem separar o tempo com os amigos e a hora de se concentrar. "Hoje eu tenho um final de semana para o meu bebê, a gente se diverte muito", relata Bianca.
A influenciadora lançou o documentário "Mãe Na Real", que retrata sua gestação e as primeiras experiências com o filho, Cris, de 2 meses. Em entrevista ao F5, Bianca Andrade afirma que não posta nada relacionado ao bebê de forma imediata.
"A gente é muito consciente do que mostra e do que não mostra para as pessoas. É algo que priorizamos, somos muito felizes com isso. A gente se preocupa primeiro em viver e, depois, se der, mostrar as coisas", diz. "Como pais, temos essa preocupação".
Apesar disso, o casal não se priva de compartilhar com os seguidores trechos fofos da criança, e diz se atentar para que sejam mantidos o respeito e a dignidade. "No futuro, a vida dele pode ser exposta se ele quiser. Um exemplo que eu tenho é a Sasha: ela é a filha da Xuxa e é uma pessoa super discreta", completou o pai.

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Conhecido por falar sobre futebol, Bruno narrou como foi sua preparação para o nascimento de Cris. "Essa foi uma felicidade que eu tive, de entender cedo a importância que eu teria no parto com ela", diz.
Fred ainda complementa: "O homem é criado, doutrinado, e já tem esse pensamento enraizado que o faz ser acomodado por natureza - seja na vida de casado, de pai, ou durante a gestação".
"Eu sabia desde o começo que não seria fácil", disse ele com relação aos questionamentos sobre sua decisão de acompanhar a mulher. "Cara, é óbvio que eu vou participar do parto, é minha esposa, é meu filho, entendeu?", completou, contando que fez até curso sobre amamentação, para auxiliar Bianca, que observou: "Ele foi um exemplo".
O casal comentou, ainda, a relação de companheirismo que construíram ao longo do tempo, apesar dos desencontros que já tiveram. No último mês, os pais do Cris foram convidados para apresentarem os Meus Prêmios Nick, sendo o primeiro casal anfitrião do evento. Animados com os próximos desafios, o casal está pronto para novos projetos juntos, mantendo o equilíbrio.
"Em breve o Boca Rosa Company, o nosso espaço, vai ficar pronto", anunciou a empresária. O escritório vai abrigar a empresa que gere todas as suas marcas de Bianca Andrade, e tem inauguração prevista para novembro.

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