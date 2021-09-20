Bianca Andrade diz que pensou ter depressão pós-parto

Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris Crédito: Instagram/bianca

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, 26, viu sua vida se transformar ao dar à luz Cris, em julho deste ano, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, 32. Após o período de gestação, ela começou um documentário para falar sobre a maternidade em seu canal no YouTube, chamado Mãe na Real

Recentemente, ela comentou que precisou lidar com mudanças físicas e emocionais tanto na gestação quanto no puerpério, período pós-parto. Em entrevista a Marie Claire, ela afirmou que teve estrias e espinhas, e que teve que enxergar o outro lado sobre as mudanças de seu corpo.

"Eu era a casinha do meu bebê e era uma mulher incrível por isso", disse. Ela ainda afirma que enxerga a necessidade de utilizar sua influência na Internet para falar sobre a realidade do pós-parto, já que é um tema pouco falado e em muitos casos não é um período fácil.

Andrade comenta que contou com ajuda da sua obstetra, também em questões da saúde mental. "Cheguei até mesmo a pensar que estava com depressão pós-parto, mas o nome do que eu tive era baby blues, que é um sentimento que as mulheres geralmente têm no puerpério."

Quanto aos vídeos em seu canal, ela afirma que é um modo de mostrar para outras mães que elas não estão sozinhas e que não devem se cobrar tanto. "Nos sentimos culpadas por tudo, mas não podemos deixar de ser mulher", pontua, "já é uma grande função ser mãe".

Andrade esteve no BBB 20, primeira edição com o grupo Camarote. Ela anunciou sua gravidez com Fred no ano passado em um vídeo feito em seu canal, após ter a notícia vazada. O chá revelação do sexo do bebê foi feito no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em fevereiro.

A empresária e o youtuber anunciaram que estavam juntos novamente após a edição do Big Brother Brasil, e o término de Andrade com o cantor Diogo Melim, 28, da banda Melim, que atualmente namora a influenciadora Nanda Caroll.