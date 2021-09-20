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É o amor

'Estamos felizes', afirma Tania Mara ao confirmar namoro com Tiago Piquilo

Segundo a cantora, a ideia era manter a relação com discrição. Tiago está em "A Fazenda 13"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2021 às 12:27

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:27

Tânia Mara e o sertanejo Tiago, da dupla com Hugo
Tânia Mara e o sertanejo Tiago, da dupla com Hugo Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Tania Mara, 38, confirmou que está namorando com o também cantor Tiago Piquilo, 37, atualmente confinado em A Fazenda 13. Durante a estada na mansão, ele já havia revelado que não estava solteiro.
"Estamos juntos há sete meses, quase oito. Ficamos um curto período afastados, mas estamos felizes e nos permitindo viver um dia de cada vez, apesar da distância e dos desafios que enfrentamos desde o início com muita exposição. A gente se gosta. Queremos estar juntos e estamos felizes", disse ela em entrevista à Quem.
De acordo com ela, a ideia era manter a relação com discrição, mas, pelo fato de serem pessoas públicas, seria mais complicado esconder por muito tempo.
Antes de entrar no reality da Record, Tiago passou por uma cirurgia para aumento peniano. "Essa cirurgia é só estética, não vai mexer na parte funcional. Se você estava bem, permanece assim. Se não estava, terá que pedir socorro a outras coisas aí", disse, bem-humorado em vídeo no Instagram.
Naquela ocasião, ao ser questionado por um seguidor se o fim do relacionamento dele com a cantora Tania Mara estava relacionado à cirurgia, Tiago respondeu que sim, mas não da forma que as pessoas pensavam que aconteceu.

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