Boca Rosa lança documentário sobre maternidade no YouTube

Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris Crédito: Instagram/bianca

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, 26, conhecida como Boca Rosa, lança no dia 30 de agosto a série documental de quatro capítulos sobre a maternidade, o "Mãe #NaReal", no seu canal no YouTube.

No documentário, a influencer fala da sua experiência com a maternidade, gravidez e parto do seu primeiro filho, Cris, fruto do relacionamento com o youtuber Bruno Carneiro Nunes, 32, mais conhecido como Fred do Canal Desimpedidos

Boca Rosa pretende dividir sua experiência de maternidade com outras mulheres. A série também mostra depoimentos de amigos, familiares e profissionais que a acompanharam durante a gravidez, parto e nascimento do filho Cris.

A ex-BBB deu à luz seu primeiro filho em julho deste ano. Após o nascimento do bebê, ela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. "Ai meu deus o 'baby' Cris da Boca Rosa vai nascer", escreveu uma. "A Boca Rosa e o Fred são tudo na minha vida, que venha o Cris", celebrou uma segunda.

Andrade esteve no BBB 20, primeira edição com o grupo Camarote. Ela anunciou sua gravidez com Fred no ano passado em um vídeo feito em seu canal, após ter a notícia vazada. O chá revelação do sexo do bebê foi feito no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em fevereiro.

A empresária e o youtuber anunciaram que estavam juntos novamente após a edição do Big Brother Brasil, e o término de Andrade com o cantor Diogo Melim, 28, da banda Melim, que atualmente namora a influenciadora Nanda Caroll.