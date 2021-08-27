AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Boca Rosa lança documentário sobre maternidade no YouTube

Influencer quer dividir a experiência com outras mulheres

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 12:11
Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris
Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris Crédito: Instagram/bianca
A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, 26, conhecida como Boca Rosa, lança no dia 30 de agosto a série documental de quatro capítulos sobre a maternidade, o "Mãe #NaReal", no seu canal no YouTube.
No documentário, a influencer fala da sua experiência com a maternidade, gravidez e parto do seu primeiro filho, Cris, fruto do relacionamento com o youtuber Bruno Carneiro Nunes, 32, mais conhecido como Fred do Canal Desimpedidos
Boca Rosa pretende dividir sua experiência de maternidade com outras mulheres. A série também mostra depoimentos de amigos, familiares e profissionais que a acompanharam durante a gravidez, parto e nascimento do filho Cris.
A ex-BBB deu à luz seu primeiro filho em julho deste ano. Após o nascimento do bebê, ela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. "Ai meu deus o 'baby' Cris da Boca Rosa vai nascer", escreveu uma. "A Boca Rosa e o Fred são tudo na minha vida, que venha o Cris", celebrou uma segunda.
Andrade esteve no BBB 20, primeira edição com o grupo Camarote. Ela anunciou sua gravidez com Fred no ano passado em um vídeo feito em seu canal, após ter a notícia vazada. O chá revelação do sexo do bebê foi feito no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em fevereiro.
A empresária e o youtuber anunciaram que estavam juntos novamente após a edição do Big Brother Brasil, e o término de Andrade com o cantor Diogo Melim, 28, da banda Melim, que atualmente namora a influenciadora Nanda Caroll.
Em março, Fred mostrou a dinâmica do namoro e disse que os dois eram "vizinhos" já que cada um tinha seu quarto na mansão onde moram. Segundo a influenciadora, o namoro dos dois é um relacionamento aberto.

Veja Também

Nasce Cris, primeiro filho de Bianca Andrade e Fred

Bianca Andrade, a Boca Rosa, paga R$ 150 mil à Globo após processo

Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida: "Bebezinho amado"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Maternidade Bianca Andrade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministro da Fazenda e presidente do BC: para onde vão os juros?
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 25/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados