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Se derreteu!

Bianca Andrade celebra 37 semanas de gestação: "Sonho se realizando"

O namorado, o influenciador digital Fred, do Desimpedidos no YouTube, se derreteu pela amada: "E eu me sinto o homem mais sortudo do mundo"

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:42
A influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa
A influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Gabriel Bertoncel/Reprodução/Instagram @bianca
A influenciadora digital Bianca Andrade, 26, posou com seu barrigão de mais de nove meses de gravidez do menino Cris e encantou seus seguidores nas redes sociais.
Na postagem, ela publicou uma foto do mais recente ensaio que fez momentos antes do parto e se derreteu pelo momento que vive. A criança deve nascer dia 21 de julho.
"Olho para essa foto e ainda não acredito que meu sonho de ser mãe está se realizando. A sensação ainda é inexplicável. Sabe quando você se sente a mulher mais abençoada do mundo? É assim que me sinto", escreveu.
O namorado, o influenciador digital Fred, 32, do canal Desimpedidos no YouTube, se derreteu pela amada. "E eu me sinto o homem mais sortudo do mundo", comentou na postagem.
Bianca e Fred assumiram o relacionamento em setembro de 2020, mas a história dos dois começou em 2016, ano em que se conheceram. Eles começaram a namorar depois da saída da influenciadora do Big Brother Brasil 20 (Globo), quando ela já havia terminado com o cantor Diogo Melim.
"Essa história começa quando a gente se reencontrou. A gente brinca que é nossa quarta temporada. Assim que eu saí do Big Brother a gente começou a conversar mais uma vez. A gente estava com mentes completamente diferentes", contou Bianca em vídeo no YouTube.
A empresária também disse que sempre teve o sonho de ser mãe e que a gravidez foi planejada com base na perspectiva profissional do casal.
"Começamos a conversar mais sobre isso. Ele já queria ser pai, e eu queria ser mãe. Já fiz stories falando que queria ser mãe solo porque não queria depender de um relacionamento para conseguir realizar esse sonho, e ele também", explicou.

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O chá revelação do bebê aconteceu em pleno estádio do Maracanã. Em vez de um evento tradicional com balões, fogos ou fumaça identificando o sexo da criança, o nome escolhido para o bebê apareceu nos telões do estádio, no Rio de Janeiro.
O casal optou por não fazer distinção de cores para os gêneros, decidindo que a decoração para o momento especial seria roxa, cor preferida de Fred, e também a junção das cores prediletas da influenciadora: o rosa e o azul.

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