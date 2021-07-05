Bianca Andrade celebra 37 semanas de gestação: "Sonho se realizando"

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Gabriel Bertoncel/Reprodução/Instagram @bianca

A influenciadora digital Bianca Andrade, 26, posou com seu barrigão de mais de nove meses de gravidez do menino Cris e encantou seus seguidores nas redes sociais.

Na postagem, ela publicou uma foto do mais recente ensaio que fez momentos antes do parto e se derreteu pelo momento que vive. A criança deve nascer dia 21 de julho.

"Olho para essa foto e ainda não acredito que meu sonho de ser mãe está se realizando. A sensação ainda é inexplicável. Sabe quando você se sente a mulher mais abençoada do mundo? É assim que me sinto", escreveu.

O namorado, o influenciador digital Fred, 32, do canal Desimpedidos no YouTube, se derreteu pela amada. "E eu me sinto o homem mais sortudo do mundo", comentou na postagem.

Bianca e Fred assumiram o relacionamento em setembro de 2020, mas a história dos dois começou em 2016, ano em que se conheceram. Eles começaram a namorar depois da saída da influenciadora do Big Brother Brasil 20 (Globo), quando ela já havia terminado com o cantor Diogo Melim.

"Essa história começa quando a gente se reencontrou. A gente brinca que é nossa quarta temporada. Assim que eu saí do Big Brother a gente começou a conversar mais uma vez. A gente estava com mentes completamente diferentes", contou Bianca em vídeo no YouTube.

A empresária também disse que sempre teve o sonho de ser mãe e que a gravidez foi planejada com base na perspectiva profissional do casal.

"Começamos a conversar mais sobre isso. Ele já queria ser pai, e eu queria ser mãe. Já fiz stories falando que queria ser mãe solo porque não queria depender de um relacionamento para conseguir realizar esse sonho, e ele também", explicou.

O chá revelação do bebê aconteceu em pleno estádio do Maracanã. Em vez de um evento tradicional com balões, fogos ou fumaça identificando o sexo da criança, o nome escolhido para o bebê apareceu nos telões do estádio, no Rio de Janeiro.