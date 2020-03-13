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Punição

'BBB 20': Babu vai para paredão após eliminação na prova do líder

Ator pode se salvar se vencer prova bate e volta no domingo (15)

Publicado em 13 de Março de 2020 às 07:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 07:57
"BBB 20": o brother Babu Crédito: TV Globo/Reprodução
Babu está no paredão do Big Brother Brasil 20. Em prova do líder que é disputada na noite desta quinta-feira (12), o ator foi o primeiro eliminado e, com isso, ele foi direto para a berlinda.
Ele ainda pode se salvar se vencer a prova bate e volta no domingo (15).
A prova do líder funciona da seguinte forma. No gramado, há dois antitranspirantes gigantes. Toda vez que ambos soltarem um spray, os brothers devem apertar os botões. O último a apertar de cada rodada está fora da disputa. O primeiro eliminado, assim como o penúltimo iriam direto para o paredão.

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Babu foi o primeiro. A disputa seguirá pela madrugada desta sexta (13).

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