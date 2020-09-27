AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Atriz japonesa de 'O Chamado', Yuko Takeuchi é encontrada morta em casa

De acordo com BBC, causa da morte ainda não foi confirmada, mas a principal suspeita é de que ela tenha se suicidado

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 18:07
Atriz da versão original de
Atriz da versão original de "O Chamado", Yuko Takeuchi foi encontrada morta em sua casa em Tóquio, no Japão Crédito: Reprodução/Instagram
A premiada atriz japonesa Yuko Takeuchi, 40, foi encontrada morta em sua casa, em Tóquio, na manhã deste domingo (27), por seu marido, o ator Taiki Nakabayashi. De acordo com investigações preliminares, a polícia suspeita que a atriz, que tinha dois filhos, tenha se suicidado.
Segundo a BBC, Takeuchi foi uma atriz popular no Japão, tendo aparecido em muitos filmes e séries de TV durante sua carreira. Em um comunicado, a agência de talentos, Stardust Promotion, responsável pela vida profissional da artista , disse que estava "chocada e triste com a notícia".

Veja Também

Morre Jackie Stallone, mãe de Sylvester Stallone, aos 98 anos

Covid-19: morre Parrerito, do Trio Parada Dura, aos 67 anos

Filho mais velho de Chacrinha morre por complicações da Covid-19

A atriz ficou conhecida por seu papel no filme de terror japonês "O Chamado", de 1998, que foi adaptado por Hollywood quatro anos depois. Ela também interpretou uma versão feminina de Sherlock Holmes na série da HBO, "Miss Sherlock", que foi transmitida em países da Ásia e também nos Estados Unidos.
Embora o suicídio não tenha sido confirmado no caso de Takeuchi, ele tem sido a causa da morte de vários talentos japoneses recentemente, como os atores Sei Ashina, Haruma Miura e Hana Kimura. O Japão tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo, embora os números tenham caído desde a introdução de medidas preventivas em 2015, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marta Gómez Montero interrompeu participação em debate da TVE
Apresentadora abandona programa ao vivo após chorar e acusar colega de humilhação
Imagem de destaque
Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 13 a 19 de julho de 2026
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha, em Vitória
Acidente entre motos deixa homem e mulher feridos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados