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Após visitar Gugu, Kiko do KLB diz que torce por milagre

Músico viu de perto a situação do apresentador: 'Os momentos são flashes'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:55

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:55

Kiko do KLB com Gugu durante brincadeira em seu programa Crédito: Instagram/@kikoklb
O cantor Kiko, do grupo KLB, fez questão de ir visitar o amigo e apresentador Gugu Liberato, 60, que está internado em hospital nos Estados Unidos após cair de uma altura de quatro metros na última quarta (20).
Em depoimento emocionado publicado na rede social de Kiko, ele conta que esteve perto do apresentador e que viu a real situação pela qual ele passa. Ele começa o relato evidenciando que a situação é bem complicada.
"Meu querido amigo, a vida é frágil. Os momentos são flashes que passam como um piscar de olhos. Vejo uma nação inteira perplexa à espera de um milagre, orando, torcendo, pedindo ao criador uma chance, uma oportunidade ao homem que traz sorrisos, emoções, alegrias e diversão", escreveu.
Em outro trecho do depoimento, Kiko relembra momentos que passou com Gugu ao publicar uma imagem de ambos sorrindo durante a participação da banda em seu antigo programa.

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Ele continua falando mais sobre o dia complicado. "Hoje foi muito difícil, alguns abraços apertados, mas doloridos. Nosso Deus Pai todo poderoso é o único dono da verdade e da vida e apenas ele sabe de todas as coisas. Eu estive lá senhor e sei exatamente em que pé está", comentou, ao torcer para que o amigo se recupere.
"Deus é contigo. A tristeza dilacera o coração, mas a fé alimenta a minha alma. Não sei os propósitos nem as decisões de Deus, mas sei que em algum momento, estaremos rindo como na foto, como sempre foi", encerrou o músico.
Até a publicação deste texto, o comunicado oficial enviado pela assessoria de imprensa era que Gugu permanecia vivo e internado para observações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Ver essa foto no Instagram

É meu querido amigo.... a vida é frágil... os momentos são flashes que passam como um piscar de olhos.... vejo uma nação inteira perplexa.... à espera de um milagre.... orando... torcendo... pedindo ao criador uma chance, uma oportunidade ao homem que traz sorrisos, emoções, alegrias, diversão... minha vida se entrelaça com a sua em tantos momentos... não parei de receber ligações e mensagens hoje... centenas... nossa história se mistura na cabeça das pessoas... foram muitos encontros... milhares... sorrisos, gargalhadas, emoções, muitas emoções... lágrimas tbm não faltaram... lágrimas de felicidade... felicidade de conviver com vc e receber o teu carinho!! Meu primeiro palco, meu primeiro dia... e assim o KLB chegou... depois disso nossos encontros eram sempre como essa foto... quanta alegria... alegria que não existia hoje ao sair daquele hospital... lugar que não combina com vc, com seu entusiasmo, com sua felicidade!! Hoje foi muito difícil, alguns abraços apertados mas doloridos! Rose, Aparecida, João... meu carinho eterno a vcs... Nosso Deus Pai todo poderoso é o único dono da verdade e da vida... e apenas ELE sabe de todas as coisas... dono do tempo, do mundo, dono de tudo e de todos!! Eu estive la Senhor e sei exatamente em que pé está... mas o Senhor é dono de tudo e tudo pode!!! EU CREIO PAI, que se for a tua vontade, esse teu filho se levantará... que seja feita a Tua vontade Deus na vida desse Teu filho que promoveu muito amor nessa vida!! Meu querido GUGU, a vc toda luz e minha eterna gratidão!! Deus é contigo... a tristeza dilacera o coração, mas a fé alimenta a minha alma... Não sei os propósitos e nem as decisões de Deus, mas sei que em algum momento, estaremos rindo como na foto, como sempre foi... mesmo que rindo do meu pai na revista que vc me mostrava... e foi nessa leveza que caminhamos essa nossa estrada!!! Somos seres frágeis vivendo uma vida frágil... mas somos filhos do Criador, e isso importa.... Força e luz querido!! #Gugu #KLB #forçagugu #luz #miracle #eucreio

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