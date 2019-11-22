Após visitar Gugu, Kiko do KLB diz que torce por milagre

Kiko do KLB com Gugu durante brincadeira em seu programa Crédito: Instagram/@kikoklb

O cantor Kiko, do grupo KLB, fez questão de ir visitar o amigo e apresentador Gugu Liberato, 60, que está internado em hospital nos Estados Unidos após cair de uma altura de quatro metros na última quarta (20).

Em depoimento emocionado publicado na rede social de Kiko, ele conta que esteve perto do apresentador e que viu a real situação pela qual ele passa. Ele começa o relato evidenciando que a situação é bem complicada.

"Meu querido amigo, a vida é frágil. Os momentos são flashes que passam como um piscar de olhos. Vejo uma nação inteira perplexa à espera de um milagre, orando, torcendo, pedindo ao criador uma chance, uma oportunidade ao homem que traz sorrisos, emoções, alegrias e diversão", escreveu.

Em outro trecho do depoimento, Kiko relembra momentos que passou com Gugu ao publicar uma imagem de ambos sorrindo durante a participação da banda em seu antigo programa.

Ele continua falando mais sobre o dia complicado. "Hoje foi muito difícil, alguns abraços apertados, mas doloridos. Nosso Deus Pai todo poderoso é o único dono da verdade e da vida e apenas ele sabe de todas as coisas. Eu estive lá senhor e sei exatamente em que pé está", comentou, ao torcer para que o amigo se recupere.

"Deus é contigo. A tristeza dilacera o coração, mas a fé alimenta a minha alma. Não sei os propósitos nem as decisões de Deus, mas sei que em algum momento, estaremos rindo como na foto, como sempre foi", encerrou o músico.