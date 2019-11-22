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Saúde

Médico brasileiro viaja para os EUA a pedido de família de Gugu Liberato

O apresentador sofreu uma queda nesta quarta-feira (20) e precisou ser internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:35

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:35

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @andregtm
Um médico brasileiro, chamado pela família de Gugu Liberato, embarcou em direção a Orlando, nos Estados Unidos, para dar suporte no atendimento do apresentador, que sofreu uma queda nesta quarta-feira (20), em sua casa no estado americano da Flórida, e precisou ser internado.
Durante a tarde de quinta (21), colunistas e portais de notícia chegaram a dar como certa a sua morte.

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De acordo com comunicado de sua assessoria de imprensa, Gugu está na unidade de terapia intensiva de um hospital local, em observação. A nota ainda afirma que é falsa a informação de que ele teria morrido.
"As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas", diz a nota.
Atualmente, Gugu apresenta o reality show Canta Comigo, na Record.

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