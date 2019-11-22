Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estética

Após Paolla Oliveira, Scarlett Johansson é criticada por fotos de corpo 'real'

Mulheres saíram em defesa da atriz contra comentários machistas nas redes
Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:40

A atriz Scarlett Johansson na revista Cosmopolitan Crédito: Divulgação/Cosmopolitan
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Scarlett Johansson, 35, foi alvo de comentários nesta quinta-feira (21) por conta de seu corpo. Fotos da artista na praia vazaram na internet, e logo receberam comentários por conta da "barriga, bumbum e celulite". 
"Scarlett Johansson antes estava boa, agora tem barriga de cerveja, dá para ver como o feminismo está a destruindo", escreveu um homem no Twitter.

O nome da atriz chegou aos assuntos mais comentados da rede social, e muitos apontaram semelhanças com a polêmica envolvendo o corpo de Paolla Oliveira na última terça-feira (19). Em imagens gravadas para a novela "A Dona do Pedaço", a atriz aparece de maiô com Sérgio Guizé e foi criticada por ter "engordado" e "mostrar celulite".
"Pessoas que conseguem reclamar da aparência de Scarlett Johansson e de Paola Oliveira em que universo vivem?", zombou uma internauta após a enxurrada de críticas às duas atrizes. 
"Homens criticando o corpo da Scarlett Johansson  e da Paola Oliveira porque tem celulite?? Que tá acontecendo com os homens?", disse outra.
Em entrevista recente, Johansson lamentou ter sido "hiperssexualizada" no início de sua carreira. "Sinto que quando eu estava trabalhando aos meus 20 e poucos anos e até o final desses 20 anos, de alguma forma, fui estigmatizada. Eu era muito hiperssexualizada", disse a atriz em uma mesa redonda da revista norte-americana The Hollywood Reporter.
"Eu acho que na época parecia ok para todo mundo. Foi outro tempo", continuou. "E acho que funcionou na época, mas foi realmente difícil para mim tentar descobrir como deixar de ser uma ingênua, ou 'a outra mulher'".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados