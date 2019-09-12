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Paolla Oliveira se besunta de óleo corporal para usar roupas justas

Em "A Dona do Pedaço", Paolla dá vida à influenciadora digital Vivi Guedes, que só usa roupas justas e algumas delas até feitas de látex
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 05:44

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 05:44

Crédito: Globo/Fábio Rocha
A influenciadora digital Vivi Guedes é um sucesso dentro e fora da novela "A Dona do Pedaço", da Globo. Uma das marcas da personagem interpretada por Paolla Oliveira, 37, são as roupas bem justas, algumas delas feitas em látex.
Segundo Claudia Kopke, responsável pelo visual de Vivi ao lado de Sabrina Moreira, para conseguir vestir esses modelos a atriz precisa até passar um óleo no corpo. "As peças de látex foram confeccionadas sob medida e ficam armazenadas de forma especial. Para vestir, é preciso passar um óleo pelo corpo", disse Kopke em entrevista ao Gshow.
As figurinistas afirmam que os modelos em látex, como vestidos, calças e tops, compõem 10% do guarda-roupa da blogueira e são assinados pelo estilista britânico Atsuko Kudo, famoso por vestir celebridades com Kim Kardashian, Madonna, Lady Gaga e Nicki Minaj.
Uma peça já usada por Vivi na trama é um vestido em látex na cor nude, que no site da marca custa 329 libras esterlinas (cerca de R$ 1.648). O estilista tem modelos ainda mais caras, como um vestido de gala que custa 1.916 libras (R$ 9.594).
Mas as figurinistas afirmam que a maior parte das roupas da personagem é acessível. As calças coloridas, por exemplo, foram feitas pelas próprias costureiras da Globo.
Segundo o Gshow, o figurino usado por Paolla é um dos maiores da trama. São em torno de 80 looks diferentes por mês.
Para a atriz, a personagem desmistifica a moda. "Ela trouxe essas possibilidades a mais, de a gente não pensar se está certo ou errado. Um comentário que eu tenho escutado bastante é: 'Nossa, mas isso pode? Você sairia assim?'. Eu até acho divertido quando as pessoas acham que está estranho. O que pode ser inusitado para você, é bom para mim", afirmou ao Gshow.
Fora da trama, Vivi Guedes soma 1,4 milhões de seguidores no Instagram.

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