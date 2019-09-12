Paolla Oliveira se besunta de óleo corporal para usar roupas justas

Crédito: Globo/Fábio Rocha

"A Dona do Pedaço", da Globo. Uma das marcas da personagem interpretada por roupas bem justas, algumas delas feitas em látex. A influenciadora digital Vivi Guedes é um sucesso dentro e fora da novela, da. Uma das marcas da personagem interpretada por Paolla Oliveira , 37, são as, algumas delas feitas em

Segundo Claudia Kopke, responsável pelo visual de Vivi ao lado de Sabrina Moreira, para conseguir vestir esses modelos a atriz precisa até passar um óleo no corpo. "As peças de látex foram confeccionadas sob medida e ficam armazenadas de forma especial. Para vestir, é preciso passar um óleo pelo corpo", disse Kopke em entrevista ao Gshow.

Atsuko Kudo, famoso por vestir celebridades com Kim Kardashian, Madonna, Lady Gaga e Nicki Minaj. As figurinistas afirmam que os modelos em látex, como vestidos, calças e tops, compõem 10% do guarda-roupa da blogueira e são assinados pelo estilista britânico, famoso por vestir celebridades com

Uma peça já usada por Vivi na trama é um vestido em látex na cor nude, que no site da marca custa 329 libras esterlinas (cerca de R$ 1.648). O estilista tem modelos ainda mais caras, como um vestido de gala que custa 1.916 libras (R$ 9.594).

Mas as figurinistas afirmam que a maior parte das roupas da personagem é acessível. As calças coloridas, por exemplo, foram feitas pelas próprias costureiras da Globo.

Segundo o Gshow, o figurino usado por Paolla é um dos maiores da trama. São em torno de 80 looks diferentes por mês.

Para a atriz, a personagem desmistifica a moda. "Ela trouxe essas possibilidades a mais, de a gente não pensar se está certo ou errado. Um comentário que eu tenho escutado bastante é: 'Nossa, mas isso pode? Você sairia assim?'. Eu até acho divertido quando as pessoas acham que está estranho. O que pode ser inusitado para você, é bom para mim", afirmou ao Gshow.