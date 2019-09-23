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Grande Rio

Carnaval 2020: Paolla Oliveira é coroada rainha de bateria

Não é a primeira vez que a estrela ocupa o cargo de rainha de bateria da Grande Rio. Ela ocupou o cargo há uma década, nos anos de 2008 e 2009

Publicado em 

23 set 2019 às 05:51

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 05:51

Carnaval 2020: a atriz Paolla Oliveira veste Michelly X para ser coroada rainha de bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
Paolla Oliveira, 37, foi coroada rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio. O evento aconteceu na noite do último sábado (21) na quadra da escola, em Duque de Caxias. A atriz que desfilará a frente da escola em 2020 recebeu a coroa de Juliana Paes, 40, que ocupou o cargo em 2018 e 2019.
Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
"Fiz questão de estar aqui para que as pessoas entendam que as mulheres precisam mostrar que juntas são mais fortes. Paolla e eu somos mais do que essas fofocas, temos uma relação ótima", disse Juliana, deixando claro que não há rivalidade entre a intérprete de Vivi Guedes, na novela "A Dona do Pedaço" e ela.
> Paolla Oliveira se besunta de óleo corporal para usar roupas justas
Para o evento, Paolla usou um maiô branco com franjas. Meia arrastão, grandes brincos e salto alto completaram o look da atriz. Não é a primeira vez que a estrela ocupa o cargo de rainha de bateria da Grande Rio. Ela ocupou o cargo há uma década, nos anos de 2008 e 2009.
Oliveira afirmou sentir-se honrada por ser sucessora de Juliana Paes que, nas palavras dela, é uma "mulher linda e que gosta de samba. Paolla mostrou que ela também tem samba no pé, dançando durante a coroação na escola, que trará o enredo "Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias".

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