Carnaval 2020: Paolla Oliveira é coroada rainha de bateria

Carnaval 2020: a atriz Paolla Oliveira veste Michelly X para ser coroada rainha de bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

Paolla Oliveira, 37, foi coroada rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio. O evento aconteceu na noite do último sábado (21) na quadra da escola, em Duque de Caxias. A atriz que desfilará a frente da escola em 2020 recebeu a coroa de , 37, foi coroada rainha de bateria da. O evento aconteceu na noite do último sábado (21) na quadra da escola, em Duque de Caxias. A atriz que desfilará a frente da escola em 2020 recebeu a coroa de Juliana Paes , 40, que ocupou o cargo em 2018 e 2019.

Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

"Fiz questão de estar aqui para que as pessoas entendam que as mulheres precisam mostrar que juntas são mais fortes. Paolla e eu somos mais do que essas fofocas, temos uma relação ótima", disse Juliana, deixando claro que não há rivalidade entre a intérprete de Vivi Guedes, na novela "A Dona do Pedaço" e ela.

Para o evento, Paolla usou um maiô branco com franjas. Meia arrastão, grandes brincos e salto alto completaram o look da atriz. Não é a primeira vez que a estrela ocupa o cargo de rainha de bateria da Grande Rio. Ela ocupou o cargo há uma década, nos anos de 2008 e 2009.