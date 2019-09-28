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A Dona do Pedaço

Paolla Oliveira publica reação de motorista de app ao reconhecê-la

Identificado como Ronaldo, o motorista bate palmas e dá gargalhadas de felicidade por ter a oportunidade de conhecer Paolla

Publicado em 

28 set 2019 às 06:21

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 06:21

Paolla Oliveira publica reação de motorista de app ao reconhecê-la Crédito: Instagram
Paolla Oliveira, 37, publicou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira (27) mostrando a reação eufórica de um motorista de aplicativo ao se dar conta de que estava levando a atriz para a casa. 
Identificado como Ronaldo, o motorista bate palmas e dá gargalhadas de felicidade por ter a oportunidade de conhecer Paolla. Ele também falou que é muito fã de Vivi Guedes, personagem que a atriz interpreta em "A Dona do Pedaço".
Em um trecho do vídeo, Ronaldo imita Vivi e conta que deixa de trabalhar par
a não perder um capítulo da novela. "Eu gosto muito da senhora", diz ele.
Na legenda, Paolla Oliveira agradeceu o carinho recebido pelo motorista. "Cinco estrelas para você, Ronaldo. Que divertida a minha volta para casa. Obrigada por todo carinho comigo e com a @EstiloViviGuedes. Sextou da melhor forma hoje."
Em entrevista recente ao site F5, a atriz contou que se surpreendeu com a fama de Vivi Guedes. "Na internet as pessoas sabem separar, mas na vida real a Vivi está ganhando de mim", disse ela.
Veja vídeo

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