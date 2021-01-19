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Fez desabafo!

Aos 88, ator capixaba Stênio Garcia surge de sunga malhando em casa

Natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, ator fez post desabafando sobre isolamento, vacina da Covid-19 e atividade física no Instagram da esposa, Mari Saade

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2021 às 08:53
Aos 88 anos de idade, ator capixaba Stênio Garcia surge de sunga malhando em casa
Aos 88 anos de idade, ator capixaba Stênio Garcia surge de sunga malhando em casa Crédito: Reprodução/Instagram @mari_saade
Stênio Garcia fez um desabafo pelas redes sociais da esposa, Mari Saade, nesta segunda (18) em torno do confinamento, Covid-19 e vacina. Nas imagens postadas no perfil do Instagram, o ator capixaba diz estar malhando em casa para se manter ativo, já que está sem sair da própria residência há meses. 
"Eu tenho hoje 88 anos e estou confinado em casa desde 13 de março sem poder fazer meu checkup anual tão necessário para mim e também preciso trabalhar para me manter com a minha idade e sendo apenas um ator não posso fazer teatro. Não posso entrar em estúdio, porque sabemos que na minha idade é muito complicado e tenho hipertensão, ácido úrico e vários probleminhas de desgaste da idade. Mas aqui mostro que estou tentando me manter ativo fisicamente e mental lendo muito e fazendo as cruzadas que amo", legendou. 
E ainda questionou: "Sei e concordo que os prioritários tenham que ser os profissionais de saúde e junto os índios e quilombolas. Mas escutei um boato que pessoas acima de 85 anos não vão poder receber, mas quanto mais idade mais risco. Então peço ajuda pra saber em que grupo estou e se terei direito a tomar essa vacina? Ou será que pessoas depois de 85 anos não podem?". 

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A vacinação contra a Covid-19 começou no último domingo no Brasil (17) com a CoronaVac. Os grupos da primeira fase, inclusive com as 101 mil doses que chegaram ao Espírito Santo na tarde desta segunda (18), são basicamente formados por profissionais da saúde, indígenas e alguns idosos
O governador do Estado, Renato Casagrande, ainda explicou que, neste primeiro momento, as vacinas serão aplicadas apenas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele afirmou também que o Estado seguirá o Plano Nacional de Imunização (PNI), que prioriza grupos como profissionais da saúde, idosos, pessoas com deficiência e indígenas. Segundo Casagrande, não há previsão de vacinar as pessoas saudáveis e mais jovens.

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