Aos 88, ator capixaba Stênio Garcia surge de sunga malhando em casa

"Eu tenho hoje 88 anos e estou confinado em casa desde 13 de março sem poder fazer meu checkup anual tão necessário para mim e também preciso trabalhar para me manter com a minha idade e sendo apenas um ator não posso fazer teatro. Não posso entrar em estúdio, porque sabemos que na minha idade é muito complicado e tenho hipertensão, ácido úrico e vários probleminhas de desgaste da idade. Mas aqui mostro que estou tentando me manter ativo fisicamente e mental lendo muito e fazendo as cruzadas que amo", legendou.