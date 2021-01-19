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Acusado de estupro

Justiça nega pedido de Nego do Borel para proibir Duda Reis de falar dele

A ação foi recebida pela Justiça no mesmo dia em que Duda Reis registrou um boletim de ocorrência em que o acusa de violência doméstica, estupro de vulnerável e ameaça de morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2021 às 08:27

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:27

O cantor Nego do Borel
O cantor Nego do Borel Crédito: Globo/Fábio Rocha
A Justiça negou um pedido de Nego do Borel, 28, para que Duda Reis, sua ex-noiva, retirasse da internet vídeos e declarações em que manchavam a "boa imagem" dele. Além disso, ele também queria que ela não tivesse permissão para falar mal dele em novas entrevistas ou publicações, o que também foi negado.
O pedido foi feito em caráter de urgência dentro de uma ação que o cantor move contra a atriz. A ação foi recebida pela Justiça no mesmo dia em que Duda Reis registrou um boletim de ocorrência em que o acusa de violência doméstica, estupro de vulnerável e ameaça de morte, entre outras coisas.
Borel, que nega as acusações, quer que a ex pague uma indenização por danos morais. De acordo a decisão judicial, ele afirma que resolveu acabar com o relacionamento dos dois " em razão de desavenças conjugais e de traição perpetrada pelo mesmo".
Duda teria ficado "inconformada com a separação, por motivos de ordem psicológica, passou a publicar vídeos nas redes sociais, imputando-lhe vários crimes". Porém, o juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, da 4ª Vara Cível do Rio de Janeiro, não se sensibilizou com o pedido.
Segundo ele, não se pode proibir a suposta vítima de divulgar as atitudes que aparentemente foram abusivas do cantor com o objetivo de evitar que elas passem pelo crivo da opinião pública, "ainda mais quando praticados por personagem artística, celebridade".

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"Sem adentrar no mérito, entendo que, atualmente, diante de crescentes quantidades de casos de feminicídio, não se pode admitir qualquer utilização de meios jurídicos para que o suposto ofensor possa desqualificar os relatos de sua ex-companheira", afirmou.
O juiz lembra também que tanto Borel quanto Duda deram entrevista ao Fantástico (Globo) do último domingo (17) e que isso não "manchou" a imagem dele. E diz ainda que não pode tomar qualquer ato que iniba a proteção e preservação de uma mulher que possivelmente foi vítima de violência doméstica.
Por fim, afirma que, caso aceitasse o pedido, estaria afrontando a garantia fundamental à liberdade expressão. Ele lembra que os supostos fatos ilegais e abusivos de Borel ainda serão investigados e julgados, quando a veracidade das afirmações de Duda deverá ser confirmada ou não.

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