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Nas gravações

Stênio Garcia revela que usava salto para ficar mais alto

Ator capixaba entregou o segredo durante o Sensacional, programa de Daniela Albuquerque, na noite desta quinta (15) na Rede TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 08:06

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:06

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia Crédito: TV Globo/Estevam Avellar
Stênio Garcia, de 88 anos de idade, fez uma revelação para lá de surpreendente no Sensacional, programa de Daniela Albuquerque, na Rede TV. O ator capixaba disse que usava salto alto nas gravações para ficar mais alto. 
De 2 a 3 centímetros, apenas para parecer mais alto. Depois me acostumei, vi que minha força não estava na altura e deixei isso para lá", disse ele, que mede 1,65m. 
Neste ano, o artista teve o contrato com a Globo encerrado. À época, Stênio falou com a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, e abordou o assunto com tom de ressentimento. Em várias outras entrevistas, ficou claro que ele ficou, sim, desapontado com o ocorrido. 

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