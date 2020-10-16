Stênio Garcia revela que usava salto para ficar mais alto

Stênio Garcia, de 88 anos de idade, fez uma revelação para lá de surpreendente no Sensacional, programa de Daniela Albuquerque, na Rede TV. O ator capixaba disse que usava salto alto nas gravações para ficar mais alto.
De 2 a 3 centímetros, apenas para parecer mais alto. Depois me acostumei, vi que minha força não estava na altura e deixei isso para lá", disse ele, que mede 1,65m.
Neste ano, o artista teve o contrato com a Globo encerrado. À época, Stênio falou com a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, e abordou o assunto com tom de ressentimento. Em várias outras entrevistas, ficou claro que ele ficou, sim, desapontado com o ocorrido.