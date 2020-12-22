Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reflexos da pandemia

Ana Vilela desiste da positividade do hit 'Trem Bala' e vira meme

Cantora e compositora se divertiu com piadas e anunciou que sua próxima música será 'um grande 'estou cansada desta merda''
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:32

A cantora Ana Vilela Crédito: Instagram/@anavilela
Ana Vilela está sempre presente nas redes sociais, mas um tuíte que ela fez em há quase uma semana está viralizando agora."Gente, esquece o que eu disse negócio de segura teu filho no colo laia laia laia o mundo é um lugar horrível eu desisto", escreveu a cantora e compositora em referência a letra do hit Trem Bala.
O trecho da música que ela menciona é: "Segura teu filho no colo/ Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui/ Que a vida é trem-bala, parceiro/ E a gente é só passageiro prestes a partir/ Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá/Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá.
Os internautas indicaram que os acontecimentos trágicos de 2020 abalaram a positividade de Ana Vilela. Após o post virar meme, a cantora se divertiu com as piadas e compartilhou algumas delas.
Na sequência, ela escreveu: "anuncio a todos os que acham um porre a positividade de trem bala que a minha próxima música é um grande 'estou cansada desta m....' acho q vcs vão amar", disse. E explicou: "gente, a 'm....' em questão é o mundo não trem bala ok? obrigada pela atenção".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados