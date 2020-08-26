Sandra Annenberg diz que tricô tem sido 'quase uma terapia' durante a pandemia

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Quem lembra da primeira blusa q eu fiz ? Então... passados 3 meses e duas blusas depois (em breve mostro pra vcs as novidades), achei q a primeira de todas poderia ficar melhor. Desfiz, deu muito nó pelo caminho, desatei todos e refiz os novelos. Agora estou pronta pra começar de novo um novo projeto ! Bóra, @crisbertoluci ?!