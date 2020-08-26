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Sandra Annenberg diz que tricô tem sido 'quase uma terapia' durante a pandemia

Apresentadora volta ao hobby de adolescência junto à filha Elisa

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:14
A jornalista Sandra Annenberg
A jornalista Sandra Annenberg Crédito: Instagram/Sandra Annenberg
Sandra Annenberg, 52, falou sobre seu hobby de quarentena nesta quarta-feira (26), durante o programa Encontro com Fátima Bernardes. A jornalista tem aproveitado o tempo em casa para resgatar um prazer antigo: tricotar:
"Um pouquinho antes da pandemia, tive uma vontade de voltar a fazer algum trabalho manual, que eu gosto muito. Digo 'voltar a fazer' porque lembrei que quando era adolescente, aprendi a tricotar. Mas, na verdade, eu só sabia tricotar coisas retas -cachecóis, basicamente", afirmou a apresentadora.

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Com a pandemia, Annenberg procurou aulas online e voltou ao tricô, chegando a criar uma blusa, cuja foto ela publicou em seu perfil no Instagram. "É quase uma terapia para mim. Diria que uma meditação. Gosto de pensar nessas metáforas: você pode errar na vida [...] só que, no tricô, você pode voltar, desfazer, recomeçar", disse, mostrando um tricô que ela "desfez" para criar uma nova peça.
A atividade também é uma forma de passar mais tempo perto da filha, Elisa. Na reportagem, as duas aparecem tricotando juntas.

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