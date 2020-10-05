Ana Maria Braga volta à Globo, repete roupa e encanta: 'Alegria'

Ana Maria Braga voltou com seu "Mais Você" nas manhãs da Globo nesta segunda-feira (5). Não bastasse a reestreia, a loira encantou os fãs ao repetir o look que usou na primeira vez que comandou a atração há 20 quase 21 anos.
Ana Maria surgiu com franja e luvas nas mãos para remontar ao visual original e recebeu milhares de elogios na web.
"Direto do túnel do tempo. Eu tô assim por uma boa razão. Já perdi a conta de quantas vezes eu já mudei cabelo e aí essa renovação é importante. Eu não consigo ficar do mesmo jeito, mudar faz bem para a alma. Mudar de atitude, de ideia. Eu fiquei com saudade na semana passada quando me vi com esse cabelo e me deu saudade", declarou ela, em publicação nas redes sociais.
"Ela voltou", comemorou Paulo Vieira. "Alegria das manhãs! Seja bem-vinda, Ana", escreveu outro fã. Silvia Poppovic também escreveu: "Demais!".