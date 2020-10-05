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Ana Maria Braga volta à Globo, repete roupa e encanta: 'Alegria'

Apresentadora do 'Mais Você' encantou os fãs ao reproduzir look de quase 21 anos atrás e voltou radiante à telinha da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 10:44

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 10:44

A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga voltou com seu "Mais Você" nas manhãs da Globo nesta segunda-feira (5). Não bastasse a reestreia, a loira encantou os fãs ao repetir o look que usou na primeira vez que comandou a atração há 20 quase 21 anos. 
Ana Maria surgiu com franja e luvas nas mãos para remontar ao visual original e recebeu milhares de elogios na web. 
"Direto do túnel do tempo. Eu tô assim por uma boa razão. Já perdi a conta de quantas vezes eu já mudei cabelo e aí essa renovação é importante. Eu não consigo ficar do mesmo jeito, mudar faz bem para a alma. Mudar de atitude, de ideia. Eu fiquei com saudade na semana passada quando me vi com esse cabelo e me deu saudade", declarou ela, em publicação nas redes sociais. 

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"Ela voltou", comemorou Paulo Vieira. "Alegria das manhãs! Seja bem-vinda, Ana", escreveu outro fã. Silvia Poppovic também escreveu: "Demais!". 

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