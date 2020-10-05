Ana Maria Braga volta à Globo, repete roupa e encanta: 'Alegria'

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Relembrando nossa estreia na Globo há 21 anos. Deu saudade... Voltamos para as manhãs com nosso Mais Você em São Paulo! Quem estava com saudades??? #maisvoce #anamariabraga #voltamaisvoce #anamariabragaoficial #lourojose #lourojoseoficial #redeglobo #televisão #aovivo #gshow #globo #maisvoce21anos #soltaoscachorros