Dolly Parton diz que negocia capa da 'Playboy' para seus 75 anos

Dolly Parton, de 74 anos de idade, quer ser a capa da Playboy de janeiro, mês em que completará mais um ano de vida. Para isso, a cantora norte-americana diz que já negocia com a revista a transação.
Dolly já foi capa de edição de 1978 da revista masculina.
"Sim, acho que vou fazer se for (um ensaio) de bom gosto e uma boa entrevista. Nós estamos conversando sobre isso", disse a artista, em entrevista à Rádio 5 Live.
No início deste ano, Dolly disse ainda que não tem planos de se aposentar e que seus seios possuem seguro de 600 mil dólares, de acordo com o Daily Mail. Até por isso, a artista estaria segura de que a famosa roupa de coelhinha caberia novamente em seu corpo.