Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tudo em cima!

Dolly Parton diz que negocia capa da 'Playboy' para seus 75 anos

Musa do country tem seguro de 600 mil dólares dos seios e tem certeza que roupa de coelhinha da Playboy ainda cabe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 08:29

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:29

A artista Dolly Parton
A artista Dolly Parton Crédito: Katie Kauss/Reprodução/Instagram @dollyparton
Dolly Parton, de 74 anos de idade, quer ser a capa da Playboy de janeiro, mês em que completará mais um ano de vida. Para isso, a cantora norte-americana diz que já negocia com a revista a transação. 
Dolly já foi capa de edição de 1978 da revista masculina. 
"Sim, acho que vou fazer se for (um ensaio) de bom gosto e uma boa entrevista. Nós estamos conversando sobre isso", disse a artista, em entrevista à Rádio 5 Live. 

Veja Também

Cauã Reymond pedala só de toalha e fãs reagem: "Geral no zoom"

Lucas Lucco sobre harmonização: "Você se olha e não enxerga seus traços"

Triplex milionário de capixaba usado pela Globo no RJ continua à venda

No início deste ano, Dolly disse ainda que não tem planos de se aposentar e que seus seios possuem seguro de 600 mil dólares, de acordo com o Daily Mail. Até por isso, a artista estaria segura de que a famosa roupa de coelhinha caberia novamente em seu corpo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados