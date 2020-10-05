Dolly Parton diz que negocia capa da 'Playboy' para seus 75 anos

"Sim, acho que vou fazer se for (um ensaio) de bom gosto e uma boa entrevista. Nós estamos conversando sobre isso", disse a artista, em entrevista à Rádio 5 Live.

No início deste ano, Dolly disse ainda que não tem planos de se aposentar e que seus seios possuem seguro de 600 mil dólares, de acordo com o Daily Mail. Até por isso, a artista estaria segura de que a famosa roupa de coelhinha caberia novamente em seu corpo.