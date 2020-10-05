Cauã Reymond pedala só de toalha e fãs reagem: 'Geral no zoom'

Cauã Reymond decidiu surpreender os fãs no sábado (3) com uma foto na bicicleta da filha, Sofia. Mas um detalhe acabou roubando a cena da imagem: o galã estava vestindo apenas uma toalha, o que acabou despertando curiosidade nos seguidores.
"Sábados", escreveu o marido de Mariana Goldfarb na legenda.
A postagem logo recebeu milhares de comentários. Em sua maioria, os fãs brincaram com o fato de dar zoom no corpão do ator. "Geral do zoom", confidenciou um. Outro alertou: "Vou expor quem deu zoom".