Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja a foto!

Cauã Reymond pedala só de toalha e fãs reagem: 'Geral no zoom'

Galã exibiu o corpão enquanto brincava com a bicicleta da filha, Sofia; foto do Instagram acabou chamando a atenção dos seguidores

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 08:21
O ator Cauã Reymond na bicicleta da filha, Sofia
O ator Cauã Reymond na bicicleta da filha, Sofia Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
Cauã Reymond decidiu surpreender os fãs no sábado (3) com uma foto na bicicleta da filha, Sofia. Mas um detalhe acabou roubando a cena da imagem: o galã estava vestindo apenas uma toalha, o que acabou despertando curiosidade nos seguidores. 
"Sábados", escreveu o marido de Mariana Goldfarb na legenda. 

Veja Também

Lucas Lucco sobre harmonização: "Você se olha e não enxerga seus traços"

Bruna Surfistinha questiona Bolsonaro sobre verba para projeto da primeira-dama

Triplex milionário de capixaba usado pela Globo no RJ continua à venda

A postagem logo recebeu milhares de comentários. Em sua maioria, os fãs brincaram com o fato de dar zoom no corpão do ator. "Geral do zoom", confidenciou um. Outro alertou: "Vou expor quem deu zoom". 
Ver essa foto no Instagram

Sábados ?

Uma publicação compartilhada por Caua? Reymond (@cauareymond) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados