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Ana Maria Braga relembra 'oração' de Louro José: 'Como não chorar de saudade?'

Apresentadora divulgou vídeo do personagem do 'Mais Você' em homenagem a Tom Veiga, vítima de um AVC em 1º de novembro; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 16:51

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:51

Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José, que morreu no último dia 1
Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José, que morreu no último dia 1 Crédito: Instagram/@anamaria16
Ana Maria Braga relembrou pelo Twitter neste domingo, 15, a Oração da sexta-feira, criada e interpretada por Tom Veiga no papel de Louro José. O ator morreu vítima de um AVC em 1º de novembro, em sua casa no Rio de Janeiro, aos 47 anos.
Com um vídeo de um minuto e meio gravado em 2003 no programa Mais Você, o personagem aparece ao lado de Ana recitando os versos, numa mistura de fé e bom humor.
"O que dizer dessa figura. Como não chorar de saudade dessa criatura genial?", escreveu a apresentadora.

Leia na íntegra a Oração da sexta-feira:

Senhor, dê-me serenidade pra aceitar as coisas que eu não posso mudar.
E a coragem pra mudar as coisas que eu não posso aceitar.

A sabedoria pra ignorar aqueles que vivem me enchendo o saco.

Também me ajude a ser cuidadoso com os calos que eu vou pisar hoje, pois eles podem estar diretamente conectados aos sacos que eu terei que puxar amanhã.

Ajude-me sempre a dar 100% no meu trabalho: 12% na segunda, 23% na terça, 40% na quarta, 20% na quinta e só 5% hoje, porque é sexta-feira e ninguém é de ferro, né, Namaria?
E ajude-me sempre a lembrar, quando eu estiver tendo um dia realmente ruim, e todos parecem estar me enchendo o saco, que são necessários 42 músculos pra socar alguém e apenas um, só unzinho, pra deitar na rede e esperar a raiva passar.

Que assim seja!

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