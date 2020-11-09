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Televisão

Ana Maria Braga diz que é cedo para saber se Louro José continuará no programa

Em entrevista ao 'Fantástico', apresentadora relembrou a amizade com Tom Veiga, vítima de AVC no início do mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:56

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:56

Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José, que morreu no último dia 1
Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José, que morreu no último dia 1 Crédito: Instagram/@anamaria16
Ana Maria Braga concedeu a primeira entrevista após a morte de Tom Veiga ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, dia 8. Para a jornalista Renata Ceribelli, a apresentadora disse que a última semana foi muito difícil e que, no primeiro dia depois da notícia, não sabia se teria forças para continuar. Ao mesmo tempo, ela contemplou os mais de 20 anos de companhia com o amigo quando, de segunda a sexta, reprisou os melhores momentos ao lado do personagem.
"Eu tive a oportunidade essa semana de rever os 21 anos de Globo nos momentos que recordamos do Louro. Agora me sinto abrindo um novo olhar para esse fim de ano que não tem fim", disse.
Ana Maria Braga criou o personagem quando ainda apresentava o programa Note Anote, na Record TV, para aproveitar a audiência da programação infantil da emissora na época.
"Você olhando para isso de frente, na verdade, o Louro José existe. Ele pode não existir na interpretação magnífica de Tom Veiga, que deu vida a esse personagem, mas o personagem vai continuar existindo. Se você pegar os grandes personagens, como Mickey Mouse, eles fazem aniversário e são eternos. E o Louro vai ser eterno", enfatizou.

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Perguntada sobre a continuidade de Louro José, Ana Maria Braga declarou que ainda não dá para avaliar se ele permanece no programa. "Eu acho que é muito cedo para se dizer qualquer coisa. Obviamente que o Tom é inigualável", finalizou.
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Esse episódio do Louro brigando com o Tom é impagável ????

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