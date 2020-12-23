Ana Maria abre o jogo sobre aposentadoria da Globo: 'Fofocas de plantão'

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Twitter @ANAMARIABRAGA

Ana Maria Braga usou parte do Mais Você, na Globo , desta terça (22) para desmentir uma rede de boatos que começou no último fim de semana em torno de uma possível aposentadoria por parte da apresentadora na emissora.

Mesmo com a morte de Tom Veiga, ator que dava vida ao Louro José na atração, Ana Maria negou que está se aposentando e disse só que está se preparando para duas semanas de férias no início de janeiro.

No início da mensagem, ela ironizou, chamando a atenção dos "fofoqueiros de plantão" e alertou que daria uma informação em primeira mão sobre o tema.

"Vê se eu levo cara disso (aposentadoria), não levo. Estou me preparando para tirar pequenas férias no início do ano, porque também sou filha de Deus e mereço", disse a loira.