Ana Maria abre o jogo sobre aposentadoria da Globo: 'Fofocas de plantão'

Ana Maria Braga usou parte do Mais Você, na Globo, desta terça (22) para desmentir uma rede de boatos que começou no último fim de semana em torno de uma possível aposentadoria por parte da apresentadora na emissora.
Mesmo com a morte de Tom Veiga, ator que dava vida ao Louro José na atração, Ana Maria negou que está se aposentando e disse só que está se preparando para duas semanas de férias no início de janeiro.
No início da mensagem, ela ironizou, chamando a atenção dos "fofoqueiros de plantão" e alertou que daria uma informação em primeira mão sobre o tema.
"Vê se eu levo cara disso (aposentadoria), não levo. Estou me preparando para tirar pequenas férias no início do ano, porque também sou filha de Deus e mereço", disse a loira.