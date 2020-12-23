Ex-BBB Marcela namora cantora Luiza, dupla com Maurílio

A ex-BBB e médica Marcela McGowan, 32, e a cantora Luiza, 28, da dupla com Maurílio, estão em clima de romance. As duas estão se conhecendo melhor, segundo revelou a irmã de Marcela, Mariane McGowan, à revista Quem.
Marcela e Luiza teriam se conhecido durante uma viagem a Maragogi, em Alagoas, no final de novembro. "Elas estão se conhecendo. É novo, tem umas duas semanas. Não sei exatamente. Algo por aí, tem pouco tempo. É novo", disse Mariane.
Após a notícia de romance, Marcela brincou com a situação em suas redes sociais e recomendou que as pessoas que estão indo à sua página por causa disso aproveitem seu tempo para ouvir ao seu podcast e ao último álbum de Luiza e Maurílio.
A reportagem tentou contato com Mariane McGowan e com a assessoria da ex-BBB, mas ainda não teve retorno.