Flavia Pavanelli compra bolsas da Chanel avaliadas em R$ 139 mil

O conjunto, selecionado em tons de rosa, faz parte de uma edição limitada da maison e, segundo Lu, já está esgotada em boa parte do mundo.

"Vem quatro mini bolsinhas, é de coleção. Gente, é muito pequenininha, olha aqui, cabe na palma da minha mão, vocês tem noção disso? Era a última dos Estados Unidos, acho que era a última do mundo, olha isso. Que coisa, assim, quem tem isso aqui é quem comprou esse box, porque não vende separado, de jeito nenhum", disse a stylist, em vídeos no Instagram.