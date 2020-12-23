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Já é Natal!

Flavia Pavanelli compra bolsas da Chanel avaliadas em R$ 139 mil

Stylist da influencer exibiu a compra de kit de bolsas de edição limitada da grife francesa feita em boutique da Chanel dos Estados Unidos pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 09:32

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 09:32

A influenciadora Flavia Pavanelli
A influenciadora Flavia Pavanelli Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli
Os presentes de Natal de Flavia Pavanelli já começaram a chegar! Stylist da influenciadora, Lu Filgueiras mostrou que saiu de uma visita à boutique da Chanel nos Estados Unidos com uma entrega especial para a cliente. Nada menos do que um kit com quatro bolsas da grife francesa negociado por 27 mil dólares, algo que equivale a R$ 139 mil. 
O conjunto, selecionado em tons de rosa, faz parte de uma edição limitada da maison e, segundo Lu, já está esgotada em boa parte do mundo. 

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"Vem quatro mini bolsinhas, é de coleção. Gente, é muito pequenininha, olha aqui, cabe na palma da minha mão, vocês tem noção disso? Era a última dos Estados Unidos, acho que era a última do mundo, olha isso. Que coisa, assim, quem tem isso aqui é quem comprou esse box, porque não vende separado, de jeito nenhum", disse a stylist, em vídeos no Instagram. 
A influenciadora Flavia Pavanelli exibe compra de lote de bolsas de edição limitada da Chanel
A influenciadora Flavia Pavanelli exibe compra de lote de bolsas de edição limitada da Chanel Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli

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