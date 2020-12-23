Flavia Pavanelli compra bolsas da Chanel avaliadas em R$ 139 mil

Os presentes de Natal de Flavia Pavanelli já começaram a chegar! Stylist da influenciadora, Lu Filgueiras mostrou que saiu de uma visita à boutique da Chanel nos Estados Unidos com uma entrega especial para a cliente. Nada menos do que um kit com quatro bolsas da grife francesa negociado por 27 mil dólares, algo que equivale a R$ 139 mil.
O conjunto, selecionado em tons de rosa, faz parte de uma edição limitada da maison e, segundo Lu, já está esgotada em boa parte do mundo.
"Vem quatro mini bolsinhas, é de coleção. Gente, é muito pequenininha, olha aqui, cabe na palma da minha mão, vocês tem noção disso? Era a última dos Estados Unidos, acho que era a última do mundo, olha isso. Que coisa, assim, quem tem isso aqui é quem comprou esse box, porque não vende separado, de jeito nenhum", disse a stylist, em vídeos no Instagram.