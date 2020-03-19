Amaro Lima viraliza com vídeo fofo de música com filha: Lava a mão

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Aqui não! Eu e Ana Lima (nova integrante da banda ?) já estamos nos movimentando pra evitar o contágio da nossa #família! ???? Faça sua parte também: lava uma mão, lava a outra ?, esfregue bem entre os dedos, os punhos e embaixo das unhas! Evitem aglomerações e, podendo, fiquem em casa! ?? (Lavar as mãos - @palavracantada) #palavracantada #casteloratimbum #coronavirus #lavaumamao #lavarasmaos #higiene #corona