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Hit contra coronavírus

Amaro Lima viraliza com vídeo fofo de música com filha: Lava a mão

Cantor surgiu ao lado da filha, Ana, nas redes sociais tocando música que fala da importância de lavar as mãos no combate à pandemia de coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:06
O músico Amaro Lima e a filha, Ana Crédito: Reprodução/Instagram @realamarolima
Dizem por aí que o isolamento está fazendo florescer a criatividade de vários artistas pelo mundo todo. No Espírito Santo não seria diferente. Artistas começam a fazer apresentações de seus trabalhos online e eventos também tentam realizar suas versões na web. Até modão sobre o coronavírus foi lançado por aqui. 
Agora, o vídeo que está fazendo sucesso mistura entretenimento e serviço.  Nesta terça (17), o ex-Manimal Amaro Lima explodiu o fofurômetro do Instagram ao compartilhar um vídeo ao lado da filha, Ana, com um cover de "Lavar as Mãos", música que foi sucesso na década de 90 e tem tudo a ver com o momento de pandemia do novo coronavírus no Brasil. A canção fala, como seu próprio título diz, de lavar as mãos.
Na gravação, os dois estão com um violão, cada, e a menininha se diverte (e muito!) acompanhando o pai com o hit para conscientizar.
Lava a outra, lava a outra mão. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava a outra, lava a outra mão, cantarola a dupla.

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Os comentários dos fãs foram totalmente positivos no post que até a tarde desta quinta (19) tinha mais de 1,6 mil visualizações só no Instagram. A melhor apresentação, disse um internauta. Outro comentou: Que lindos! Conseguiram me abrir um sorriso em tempos tão difíceis.
Uma seguidora ainda observou: Muito legal! Já que estamos com nossos pequeninos em casa, muito legal envolver eles (sic.) em nossas atividades.

ALEMÃO DO FORRÓ

Algo parecido também aconteceu nesta semana com o sertanejo Alemão do ForróComo noticiou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, o cantor natural de Linhares, Norte do Espírito Santo, criou uma música para conscientizar os fãs a tomarem cuidado para evitarem a proliferação das infecções pela Covid-19.
Alemão postou em suas redes sociais um vídeo, em seu escritório, em que aparece cantando a canção, que basicamente pede aos ouvintes que tomem cuidado com o tal do coronavírus.

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