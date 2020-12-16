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Saúde

Afastada por Covid-19, Mariana Godoy terá 'novo projeto' na Band

Emissora não confirma fim do 'Melhor Agora', mas já fala em outra atração, sem dar detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 18:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:43

A apresentadora Mariana Godoy
A apresentadora Mariana Godoy Crédito: Reprodução/Instagram @marianagodoy
A Band anunciou que Mariana Godoy terá um "novo projeto" na emissora quando se recuperar de saúde. A apresentadora enfrenta sequelas da Covid-19.
A emissora divulgou um comunicado após o site Notícias da TV publicar informações indicando que seu programa, o Melhor Agora, teria sido cancelado e sua equipe demitida. A Band, no entanto, não confirma as informações, apesar de não negá-las diretamente.
Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pelo canal nesta terça-feira, 15 de dezembro.
"Em relação às recentes notícias veiculadas na imprensa, a Band reitera que Mariana Godoy está se recuperando das sequelas da covid-19, conforme ela explicou em suas redes sociais. A emissora está dando todo o apoio e Mariana terá um novo projeto na Band assim que sua saúde estiver restabelecida."
Veja a publicação recente de Mariana Godoy falando sobre seu estado de saúde:

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