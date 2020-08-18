Adriana Birolli sobre 'Fina Estampa': 'Como que eu fiz isso?'

Patrícia (Adriana Birolli) e Antenor (Caio Castro), personagens de Fina Estampa Crédito: Globo/Divulgação

Em entrevista para a Revista Quem publicada no sábado, 15, Adriana afirnou que vê a novela todos os dias e que está sendo "divertido". "Óbvio, que eu olho as cenas e falo: 'como que eu fiz isso?' [...] Mas é normal se autocriticar, porque a gente quer melhorar, evoluir artisticamente", comentou a atriz, destacando que tinha 23 anos quando gravou a novela.

No Altas Horas no sábado, 15, Lilia Cabral falou sobre a reprise, que ocorre devido à pandemia do novo coronavírus , e revelou que está acompanhando a novela pela primeira vez: "Eu te confesso que quando eu fiz a novela eu via pouco, mais gravado do que no ar".

Conhecida por interpretar o Pereirão, Lilia comentou que ficou "indignada" com a separação de Griselda e René, interpretado por Dalton Vigh , mas que não é muito crítica com a produção: "Você fica menos crítico, porque já passou tanto tempo. Eu me dediquei tanto, agora a gente releva e parte para o lado do entretenimento e diversão, a novela tem muita coisa afetiva, um lado familiar, muita coisa mesmo e eu não me lembrava".

"Tem coisas que me pegam de surpresa, e isso claro que você discute com bases de 2020 e tudo que você está vivendo, mas mesmo assim, acho que as relações, afetivas e familiares, tem coisas que não mudam", destacou a atriz.