AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polêmica!

Acusada de transfobia, dupla Pedro Motta e Henrique muda letra de 'Lili'

Aliança Nacional LGBTI+ entrou com uma ação civil pública contra a dupla

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:42
A Aliança Nacional LGBTI+ protocolou nesta segunda-feira (21) uma notícia-crime para que o Ministério Público de Goiás possa apurar "a suposta prática do crime de transfobia" na música "Lili", lançada recentemente pela dupla Pedro Motta e Henrique. Foi também protocolada uma Ação Civil Pública nesta terça-feira (22).
Dupla Pedro Motta e Henrique foram acusados de transfobia após o lançamento da música
Dupla serteneja Pedro Motta e Henrique Crédito: Reprodução/Instagram @pedromottaehenrique
Após a polêmica, a dupla mudou a letra da música que havia sido lançada há quatro dias. A versão original fala sobre um homem ter se sentido enganado após descobrir que sua amante é uma travesti.
Em novo vídeo, os sertanejos cantam a nova versão e, ainda, reproduzem dados da AntraBrasil (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) sobre o número de mortes sofrido pelo gênero. "Nos posicionamos muito mal da primeira vez, mas errar é o humano", afirmaram os sertanejos.
Na nova letra, os namorados vâo ao motel e ao descobrir que Lili é travesti, ele diz que a namorada será "sempre a sua menina".
No processo da Aliança Nacional, a instituição "pede a remoção do conteúdo de caráter transfóbico bem como indenização por danos morais coletivos a ser revertida para instituições que promovem a defesa dos direitos das pessoas transexuais e travestis no Brasil".

Veja Também

Milena Toscano anuncia gravidez: "Meu número dois está a caminho"

Ana Maria abre o jogo sobre aposentadoria da Globo: "Fofocas de plantão"

Ex-BBB Marcela namora cantora Luiza, dupla com Maurílio

Antes de trocar a letra, a dupla se defendeu no Instagram. "Estão nos chamando de homofóbicos. A gente não está aqui para menosprezar a imagem de vocês. Pelo contrário, a música diz que o amor da nossa vida é uma travesti. A gente pede desculpas a todos vocês que estão interpretando mal a música. Sabemos que vai ter polêmica, mas nos desculpem", afirmam em vídeo.
A música também repercutiu mal nas redes sociais. As plataformas Deezer e Spotify removeram a musica de seus catálogos. A Deezer se pronunicou no Twitter: "Não compactuo com transfobia. Já retirei a música de minha plataforma".
O clipe de "Lili" ainda está no YouTube, mas o vídeo foi retirado da busca da ferramenta. A reportagem tentou contato com a empresa para que ela possa se pronunciar sobre o assunto.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Chapa desejada por Flávio Bolsonaro concretizada no Espírito Santo
Imagem de destaque
Lei Maria da Penha faz 20 anos... e os próximos quatro?
Filme A Odisseia
A minha, a sua e a Odisseia de Nolan

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados