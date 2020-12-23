Milena Toscano anuncia gravidez: 'Meu número dois está a caminho'

Milena Toscano, de 36 anos, será mãe novamente. A atriz que já tem o pequeno João Pedro, de dois anos, anunciou nesta quarta-feira (23) que está a espera do segundo filho com o marido, Pedro Ozores.

Milena Toscano e o marido Pedro Ozores com o filho primogênito, João Pedro Crédito: Reprodução/Instagram @milenatoscano

"No meio desse ano diferente de repente estava lá escrito com todas as letras: GRAVIDA! E com todo o amor do mundo você será muito bem-vindo", escreveu a atriz na legenda da publicação. Toscano posou ao lado do esposo e do filho, que vestia uma camiseta com a frase: "irmão mais velho".

"Meu numero dois esta a caminho. E não poderíamos terminar o ano mais feliz", completou a atriz, que recebeu mensagens de internautas e de amigas, como as atrizes Pathy de Jesus e Sthefany Brito.

Outra famosa que anunciou a gravidez nesta semana foi a empresária e ex-BBB Bianca Andrade, de 26 anos. Nesta terça (23), ela confirmou a notícia de que está a espera do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. O anúncio foi feito pelas redes sociais dela, que lamentou o vazamento da informação antes do planejado.