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'A Fazenda': Mateus Carrieri declara que filhas o impediram de entar no TikTok

Ator relembrou conversa que teve antes de confinamento no reality show

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 20:39
O ator Mateus Carrieri
O ator Mateus Carrieri Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Mateus Carrieri fez um desabafo na edição desta quarta-feira, 4, de A Fazenda, da Record TV. O ator, de 53 anos de idade, disse que as filhas dele o impediram de entrar no TikTok. Segundo ele, as meninas o acham "velho" para ter engajamento na rede social.
"Nem TikTok eu tinha. Eu fiz um no pré-confinamento, porque uma menina me falou que a gente ia fazer um TikTok", afirmou o ator. Ele contou que as filhas Anna Chiara e Francesca usam o aplicativo constantemente e que sempre brincou que também entraria na rede social para interagir com elas.
"Assim, eu brincava: 'Vou fazer um TikTok'. E elas: 'Ai pai, não faz isso, não é para velho. Vai ser ridículo, não quero'", revelou Carrieri. MC Mirela reagiu imediatamente: "Meu pai posta coisa no Instagram, frase, música. Nossa, é muito engraçado, mas eu adoro", comentou. Mateus Carrieri concluiu: "No TikTok, elas não quiseram. Falaram que não! Agora, elas vão se divertir com o TikTok".
Mateus Carrieri, Juliano Ceglia e Tays Reis estão na roça em A Fazenda.

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