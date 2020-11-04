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A Fazenda: Juliano está na roça; Biel, Mateus e Tays disputam Fazendeiro

Prova desta quarta (4) salvará um deles da roça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:54

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:54

O apresentador e jornalista Juliano Ceglia
O apresentador e jornalista Juliano Ceglia Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Juliano já está na roça, e Biel, Mateus e Tays vão disputar a Prova do Fazendeiro, ao vivo, na edição desta quarta-feira (4) em A Fazenda 12 (Record).
A votação começou com a determinação do poder da chama de Lucas Selfie. Ele teria de ficar com um e dar o outro para alguém. Ele escolheu ficar com o vermelho e doar o verde para Lipe Ribeiro. Selfie se tornou imune.
A fazendeira Jake iniciou os processos fazendo a sua indicação para a roça. A escolha foi Juliano. Ela o escolheu por já ter sido motivo de voto dela e por acreditar que a roça daria a motivação para ele, pois ele está com muita saudade dos filhos.
Em seguida começou a votação. O mais votado foi Biel. Inclusive, ele teve um grande desentendimento com Jojo quando ela disse que o motivo do voto dela teria sido um racismo reverso por parte dele.

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Na sequência, Selfie leu o segundo poder. Ele deveria indicar o terceiro roceiro. Era válido para qualquer um ao invés do fazendeiro. O indicado foi o Mateus.
A chama verde foi aberta pelo Lipe. Nela, dizia que ele e mais alguém escolhido por ele estariam imunes. Ele escolheu a Lidi. Na sequência do Resta Um, o menos votado e o quarto roceiro acabou sendo Tays.
Mas a noite ainda reservava um último momento. Tays pode vetar alguém e mandar essa pessoa direto à eliminação. E o indicado foi Juliano.

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