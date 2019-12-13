Zé Neto e Cristiano, Vanessa da Mata e Djavú animam o fim de semana no ES

SEXTA
- FESTA ANOS 80
- Com a banda Replay!. A partir das 22h, no Liverpub Vitória. Ingressos: R$ 20 (das 22h ate às 23h), R$ 25 (das 23h até 0h) e R$ 30 (depois da 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória.
- ROOFTOP DA PRAIA
- A partir das 18h, com DJ Phil, Rodrigo CX e Monia. Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Até às 20 horas não paga couvert com nome na lista. Depois das 20 horas, R$ 20 (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista). Entradas pagas somente no dinheiro.
- BARLAVENTO BEACH BAR E LOUNGE
- Às 19h, com DJs Thales Gonzalez e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- SEXTANE GIN
- Com Breno & Bernardo, Lilian Ferr e DJ Alec Bacheti. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 20
- ROCK IN BRADUS
- Com Sheep & Parafina. A partir das 17h, na Cervejaria Bradus. R. Quinze de Novembro, 697, Centro de Vila Velha. Couvert: R$ 10.
- 7ª FESTA DA BANANA - 129 ANOS DE CARIACICA
- Com Procópio O Cowboy, Leka Rodrigues, Quentura do Forró e Orquestra de Violões Bom Pastor com o maestro Hugo Leonardo Rodrigues. A partir das 20h, no Rancho Texas Bill, em Cariacica Sede. Entrada franca
- ZÉ NETO E CRISTIANO
- A partir das 22h, na Fazendinha, em Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 50 (pista/meia); R$ 70 (área vip/meia); R$ 90 (meia/camarote), à venda no site www.ingressonacional.com.br.
- FESTIVAL ASSADORES
- Com cervejarias, churrasco e show de Ubando. A partir das 17h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Entrada franca.
- 2º NATAL DA PAZ E DO BEM
- Concerto com a Camerata Sesi e projeções no Convento da Penha. A partir das 20h, no Campinho do Convento da Penha. Ingressos: R$ 15 (meia), à venda na lanchonete do convento ou no site www.sesiculturaes.com.br.
- 4 ANOS DO FORRÓ DO CORRERIA
- Com Benício Guimarães (AL), Trio Clandestino e DJ Biju. Às 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 , Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: grátis (até 23h) e R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
- SHOW DE MC REBECCA
- Com Pedalasamba e DJs Fabrício V e Jess. Às 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site www.superticket.com.br.
- DJAVANIANDO
- Concerto da Banda Sinfônica da Vale, com participação de Nano Vianna. Às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca. Retirada dos ingressos uma hora antes do espetáculo. Informações: 3232-4750.
- WOODS VITÓRIA
- Horário: 23h. Com Yasmin Santos, Alan Venturin e DJ Bruno Fischer. Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória. Ingressos: Espaço BUD (Meia) R$30 reais / Mezanino (Unissex) R$60 reais. Informações: (27) 99889-0278
- COCO BAMBU VILA VELHA
- Horário: 20h. Com Marcus Macedo. Endereço: Shopping Praia da Costa
- Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa ,Vila Velha. Ingressos: R$ 5. Informações: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100.
- VITRINE
- Horário: 22h. Com DJ Klebin, DJ Pedro Schmid, DJ Diego Beats, Dj WR do TB, Nesse Clima, LeqSamba, DJ Marcio Santos. Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Com nome na lista R$10 até 23h e após R$15 até 00h / Sem nomes na lista ou após 00h, R$25. Informações: (27) 99705-1616.
- PARQUE DA CIDADE, EM LARANJEIRAS
- Horário: 19h. Com Trio Lubião. Endereço: Parque da Cidade, R. Anchieta, Serra. Ingressos: Gratuito. Informações: 999920784.
- BOLT - PARTY PORN
- Horário: 23h. Com os DJs: Felipe Pauli, Sophie, Madeusa e Tonico. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$10 / R$5 a partir das 04H somente para quem estiver com a pulseira do Fluente ou Stone. Informações: (27) 3311-5216.
- FLUENTE - BLECAUTE
- Horário: 21h. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$25 Informações: (27) 3311-5216.
- STONE - FIESTA LATINA
- Horário: 22h. Com os DJs Nico Valencia, Mariana Ignácio e convidados. Endereço: R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$10 prxs 50 primeirxs de máscaras / após R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.
- BARRERITO - NOITE DELAS
- Horário: 22h. Com Os Gargantas de Ouro e Rian & Rodrigo. Endereço: R. da Cruzada, 116 - Campo Grande, Cariacica. Ingressos: Liberada para as mulheres até às 22h, após, R$ 15,00 / para os homens, R$ 15,00 a noite toda. Informações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
SÁBADO
- OS BARÕES DA PISADINHA
- A partir das 21h, no Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, nº 02, Bairro Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (pista/meia) e R$ 70 (área vip/meia), à venda nas lojas Ademar Cunha, Country Ville, Óticas Diniz e no site bilheteriadigital.com
- NOSSO SÁBADO
- Com Nosso Sentimento, D'Bem com a Vida + Dj GG + Fabricio V. A partir das 19h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$30 (nome na lista até 21h) e R$ 40 (sem nome na lista).
- FESTA DA BANANA - 129 ANOS DE CARIACICA
- Com Banda Djavú, Garanhão do Forró, Trem Caipira e Banda de Congo Unidos de Boa Vista. A partir das 20h, no Rancho Texas Bill, em Cariacica Sede. Entrada franca.
- FESTA NOSTALGIA E ALEGRIA
- Com Amaro e os Mandrakes, Xá da Índia e DJ Gordinho. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia)
- ROCK NIGHT SPECIAL
- A partir das 22h, com a banda BR 07 - Especial Linkin Park, System of a Down e Nickelback + rock Anos 2000 (Creed, Audioslave, CPM 22 e muito mais). No Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista amiga até às 22h30) e R$ 25
- ROOFTOP DA PRAIA
- A partir das 17h, com Dona Fran, Claudio Leão e Gabriel Felipe. Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Até às 19h não paga couvert com nome na lista. Depois das 19h, R$ 20 (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista). Entradas pagas somente no dinheiro.
- BARLAVENTO BEACH BAR E LOUNGE
- A partir das 16h, com DJs Victor Kill, Feww e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- CLAUSTROFOBIA - METAL BENEFICENTE
- A banda traz a "cachorro loko tour". Participações de Skydiving From Hell, Damage Control, Cri$e, D.O.R. e Manifesto do Caos. A partir das 20h, no Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: 1KG de alimento não perecível + R$10 ou no site: ticketbrasil.com.br Tel: 98116-3325
- ÚLTIMA DO ANO
- Com Léo Lima, Balada do Maycon e Dj Malini. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 20
- ROCK IN BRADUS
- Com New Station. A partir das 17h, na Cervejaria Bradus. R. Quinze de Novembro, 697, Centro de Vila Velha. Couvert: R$ 10
- NATAL DE ENCANTOS
- Com shows de Vanessa da Mata, Jeremias Reis, Natércia Lopes e outros. Regência do maestro Helder Trefzger. A partir das 20h, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
- MÚSICA AO VIVO - MOQUECA PRIME
- Horário: 13h. Com Marcus Macedo. Endereço: Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 5. Informações: (27) 99988-5926.
- COCO BAMBU VILA VELHA
- Horário: 20h. Com Joyce Melo. Endereço: Shopping Praia da Costa
- Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa ,Vila Velha. Ingressos: R$ 5. Informações: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100.
- COCO BAMBU VILA VELHA
- Horário: 12h30. Com Tamiris Casotto. Endereço: Shopping Praia da Costa
- Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa ,Vila Velha. Ingressos: R$ 5. Informações: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100.
- WOODS VITÓRIA
- Horário: 23h. Com Pedro e Willian, João Victor e Vinicius e DJ Bruno Fischer. Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória. Ingressos: Espaço BUD (Meia) R$30 reais / Mezanino (Unissex) R$60 reais. Informações: (27) 99889-0278
- CLUBE 106
- Horário: 19h. Roda de forró com Forró Bemtivi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz, Legado de Luiz, Dj Betim e convidados. Endereço: Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: 999920784.
- RUA DA LAMA
- Horário: 16h. Bloco Viva Lua Luiz com Forró Bemtivi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz, Legado de Luiz e outros no trio elétrico. Endereço: concentração na Rua da Lama e chegada no Clube 106 em Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: 999920784.
- VITRINE
- Horário: 22h. Com Dione e Thiago, Allan Vieira e DJ Marcio Santos. Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Com nome na lista R$10 até 23h e após R$15 até 00h / Sem nomes na lista ou após 00h, R$25. Informações: (27) 99705-1616.
- VERÃO DA CORUJA ENSAIO DA JUCUTUQUARA
- Horário: 19h. Ensaio com as escolas convidadas Mocidade da Praia e Andaraí. Endereço: R. José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 99705-1616.
- FLUENTE - BAGACEIRA
- Horário: 21h. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$30. Informações: (27) 3311-5216.
- BOLT - KOOLKIDZ
- Horário: 23h. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos:R$20 das 23H às 04H / R$5 a partir das 04H somente para quem estiver com a pulseira do Fluente ou Stone. Informações: (27) 3311-5216.
- MATRIX MUSIC HALL
- Horário: 22h. Com Baroes da Pisadinha, Claudio & Lucas, Fabiano Pisadinha, Forró do Remelexo. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (Pista - meia) / R$ 70 (Camarote - meia). Informações: (27) 3336-4776.
- BARRERITO - NOITE DELAS
- Horário: 22h. Com Richard Viana e Thayane Oliver. Endereço: R. da Cruzada, 116 - Campo Grande, Cariacica. Ingressos: Liberada até às 21h, após, R$ 15,00. Informações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
- CLUBE ARCI
- Horário: 22h. Com Banda Blacksete e Banda Aço Doce. Endereço: Rua Luiz Miranda, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 22 (Sem mesa) R$ 95 (Com mesa). Informações: (27) 3229-2352.
- LETS VITÓRIA
- Horário: 20h. Com Éder & Alan e Ivan & Matheus. Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória . Ingressos: Gratuito. Informações: (27)99935-8468.
- EQUILIBRIUM FESTIVAL - 9 ANOS
- Horário: 20h. Com Tijah, Imagine Mars, Volcano e outros.. Endereço: Fazenda Camping, Rod. do Sol, 2231, Vila Velha . Ingressos: R$ 110 (4° lote).
DOMINGO
- FESTA DA BANANA - 129 ANOS DE CARIACICA
- Com Zé Geraldo, Preta e Branca, Rony e Marcos, Banda Agitação e Ernesto Mathias. A partir das 13h, no Rancho Texas Bill, em Cariacica Sede. Entrada franca.
- ROOFTOP DA PRAIA
- A partir das 17h, com DJ Leandro Netto, Samba rei e Orquestra de rua Ammor . Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista). Entradas pagas somente no dinheiro.
- CORONA SUNSET HOUR
- Com DJ Phill Fernandes, JV Saxx e Rodrigo Benevenuto. Das 14h às 19h, no Barlavento Beach Bar e Lounge. Entrada gratuita ao evento. Acesso ao rooftop: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- COCO BAMBU VILA VELHA
- Horário: 12h. Com Anfrisio Lima. Endereço: Shopping Praia da Costa
- Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa ,Vila Velha. Ingressos: R$ 5. Informações: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100.
- VITRINE
- Horário: 18h. Com Grupo Freelance, Pagolife, DJ Pedro Schmid e DJ Marcio Santos. Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Com nomes na lista no domingo é R$10 até 20h / R$20 sem nomes na lista. Informações: (27) 99705-1616.
- COCO BAMBU VILA VELHA
- Horário: 20h. Com Joyce Melo. Endereço: Shopping Praia da Costa
- Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa ,Vila Velha. Ingressos: R$ 5. Informações: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100.
- LETS VITÓRIA - TARDEZINHA DO LETS
- Horário: 17h. Com Glauco, Maycon Sarmento, Sheep DJ e Marcus Rauta. Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória . Ingressos: Gratuito. Informações: (27)99935-8468.
- BEBS VITÓRIA - SEGUE O BAILE
- Horário: 20h. Com Dani Russo, ZAAC e Waguin. Endereço: R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Barro Vermelho, Vitória. Ingressos: R$ 55 (2° lote). Informações: (27) 99641-8261.