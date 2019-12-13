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Programação

Vitória terá até bloco de rua para comemorar o Dia Nacional do Forró

Bloco Viva Lua Luiz esquenta as ruas de Jardim da Penha no sábado (14). Outras festas também acontecem na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 15:46

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 15:46

O Trio Lubião se apresenta nesta sexta-feira, dia 13, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação
Chegou a hora de muito bate-coxa e arrasta-pé. Neste 13 de dezembro, o azar não tem vez pois é o Dia Nacional do Forró. Na  data em que se festeja os 117 anos de Luiz Gonzaga, uma série de festejos promete movimentar a Grande Vitória.

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Na Serra, o Trio Lubião faz show às 19h desta sexta (13), no Parque da Cidade, em Laranjeiras, com entrada franca.  Em Vitória, um clima de micareta invade as comemorações do forró.  O Bloco Viva Lua Luiz (que conta com Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz e Legado de Luiz) desfila pelas ruas de Jardim da Penha no sábado (14).
A concentração acontece na tradicional Rua da Lama, a partir das 16h. Os forrozeiros seguem em carreata até o Clube 106, com chegada programada para as 19h. Em seguida, começa o Forró do 106, também com participação do Viva Lua Luiz  e DJ Betim e convidados.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO FORRÓ

  • TRIO LUBIÃO
  • QUANDO: Sexta-feira (13)
  • ONDE: Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra
  • HORÁRIO: a partir das 19h
  • QUANTO: Entrada franca.
  • INFORMAÇÕES: 999920784

  • 4 ANOS DO FORRÓ DO CORRERIA
  • ATRAÇÕES: Benício Guimarães (AL), Trio Clandestino e DJ Bijú
  • QUANDO: Sexta-feira (13)
  • ONDE: Correria Music Bar (Avenida José Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha)
  • HORÁRIO: 21h
  • QUANTO: grátis (até 23h) e R$ 15 (após 23h)
  • INFORMAÇÕES: (27) 98116-3325

  • BLOCO VIVA LUA LUIZ
  • QUANDO: Sábado (14)
  • ONDE: concentração na Rua da Lama e chegada no Clube 106, em Jardim da Penha, Vitória
  • HORÁRIO: a partir das 16h
  • ATRAÇÕES: Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz, Legado de Luiz e outros no trio elétrico.
  • QUANTO: entrada franca
  • INFORMAÇÕES: 999920784

  • FORRÓ DO 106
  • QUANDO: Sábado (14)
  • ONDE: Clube 106 - Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória
  • HORÁRIO: a partir das 19h, após a chegada do Bloco Viva Lua Luiz
  • ATRAÇÕES: Roda de forró, com Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz, Legado de Luiz, DJ Betim e convidados
  • QUANTO: a R$ 15, até 21h. Depois, R$ 20
  • INFORMAÇÕES: 999920784

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