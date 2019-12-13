Vitória terá até bloco de rua para comemorar o Dia Nacional do Forró

Chegou a hora de muito bate-coxa e arrasta-pé. Neste 13 de dezembro, o azar não tem vez pois é o Dia Nacional do Forró. Na data em que se festeja os 117 anos de Luiz Gonzaga, uma série de festejos promete movimentar a Grande Vitória.
Na Serra, o Trio Lubião faz show às 19h desta sexta (13), no Parque da Cidade, em Laranjeiras, com entrada franca. Em Vitória, um clima de micareta invade as comemorações do forró. O Bloco Viva Lua Luiz (que conta com Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz e Legado de Luiz) desfila pelas ruas de Jardim da Penha no sábado (14).
A concentração acontece na tradicional Rua da Lama, a partir das 16h. Os forrozeiros seguem em carreata até o Clube 106, com chegada programada para as 19h. Em seguida, começa o Forró do 106, também com participação do Viva Lua Luiz e DJ Betim e convidados.
COMEMORAÇÃO DO DIA DO FORRÓ
- TRIO LUBIÃO
- QUANDO: Sexta-feira (13)
- ONDE: Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra
- HORÁRIO: a partir das 19h
- QUANTO: Entrada franca.
- INFORMAÇÕES: 999920784
- 4 ANOS DO FORRÓ DO CORRERIA
- ATRAÇÕES: Benício Guimarães (AL), Trio Clandestino e DJ Bijú
- QUANDO: Sexta-feira (13)
- ONDE: Correria Music Bar (Avenida José Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha)
- HORÁRIO: 21h
- QUANTO: grátis (até 23h) e R$ 15 (após 23h)
- INFORMAÇÕES: (27) 98116-3325
- BLOCO VIVA LUA LUIZ
- QUANDO: Sábado (14)
- ONDE: concentração na Rua da Lama e chegada no Clube 106, em Jardim da Penha, Vitória
- HORÁRIO: a partir das 16h
- ATRAÇÕES: Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz, Legado de Luiz e outros no trio elétrico.
- QUANTO: entrada franca
- INFORMAÇÕES: 999920784
- FORRÓ DO 106
- QUANDO: Sábado (14)
- ONDE: Clube 106 - Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória
- HORÁRIO: a partir das 19h, após a chegada do Bloco Viva Lua Luiz
- ATRAÇÕES: Roda de forró, com Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz, Legado de Luiz, DJ Betim e convidados
- QUANTO: a R$ 15, até 21h. Depois, R$ 20
- INFORMAÇÕES: 999920784