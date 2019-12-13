Vitória terá até bloco de rua para comemorar o Dia Nacional do Forró

O Trio Lubião se apresenta nesta sexta-feira, dia 13, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação

Chegou a hora de muito bate-coxa e arrasta-pé. Neste 13 de dezembro, o azar não tem vez pois é o Dia Nacional do Forró. Na data em que se festeja os 117 anos de Luiz Gonzaga, uma série de festejos promete movimentar a Grande Vitória.

Na Serra, o Trio Lubião faz show às 19h desta sexta (13), no Parque da Cidade, em Laranjeiras, com entrada franca. Em Vitória, um clima de micareta invade as comemorações do forró. O Bloco Viva Lua Luiz (que conta com Forró Bem-te-Vi, Mafuá, Trio Maracá, Bando de Luiz e Legado de Luiz) desfila pelas ruas de Jardim da Penha no sábado (14).

A concentração acontece na tradicional Rua da Lama, a partir das 16h. Os forrozeiros seguem em carreata até o Clube 106, com chegada programada para as 19h. Em seguida, começa o Forró do 106, também com participação do Viva Lua Luiz e DJ Betim e convidados.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO FORRÓ