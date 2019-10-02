Home
>
Cultura
>
Willian, Ana Ruth, Lúcia e Tony são finalistas do The Voice 2019

Willian, Ana Ruth, Lúcia e Tony são finalistas do The Voice 2019

Os quatro concorrentes foram escolhidos na noite de terça-feira (1º) por meio da votação do público e dos jurados

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:41

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Tony Gordon no palco do The Voice Brasil Crédito: Globo/Artur Meninea

Willian Kessley, Ana Ruth, Lúcia Muniz e Tony Gordon são os finalistas da oitava temporada do The Voice Brasil. Eles vão disputar a final do reality musical da Globo na quinta-feira (3).

Recomendado para você

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

De churrascarias brasileiras a vilas tradicionais, a capital sul-coreana revela diferentes experiências em cada região

Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Cinco vendedores cheios de carisma e bom atendimento disputam a preferência do público; votação segue aberta até 22 de dezembro

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

Os quatro concorrentes foram escolhidos na noite de terça-feira (1º) por meio da votação do público e dos jurados. Diferentemente das outras edições, desta vez, os técnicos deveriam dar 20 pontos para um dos semifinalistas do seu time. A escolha de Ivete Sangalo, Iza, Lulu Santos e Michel Teló só era revelada depois do fim da votação do público.

Esses 20 pontos eram somados ao resultado do público e o participante com a maior pontuação seguia para a final.

O primeiro escolhido foi Willian Kessley, do time da cantora Ivete Sangalo. Ele cantou a música "Refém", de Dilsinho. O participante levou a melhor na disputa com a dupla Ramon e Rafael, que apresentou "Que Sorte a Nossa", de Matheus e Kauan.

William ganhou os 20 pontos de Ivete Sangalo e também foi o mais votado do público, com 55,62%.

A segunda finalista foi Ana Ruth, do time da técnica Iza. A participante cantou "Fim de Tarde", de Mauro Motta e Robson Jorge. Ela disputava a final com Edyelle Brandão, que escolheu "On Moment in Tim", de Whitney Houston.

Brandão levou os 20 pontos de Iza, que não foram suficientes para superar os 68,83% dos votos que Ana Ruth ganhou do público.

Lúcia Muniz, que já tinha participado do The Voice Kids e foi eliminada nas batalhas, conquistou a terceira vaga na final. Ela disputava a semifinal com Pollyana Caires, ambas do time de Lulu Santos.

Leia mais

Imagem - Logos Hope, maior livraria flutuante, só tem obras evangélicas?

Logos Hope, maior livraria flutuante, só tem obras evangélicas?

Mãe faz campanha para realizar sonho da filha em ser Miss ES

"Improvável" volta a Vitória com sessões no Teatro da Ufes

Lúcia cantou "Crawling", do Linkin Park, e Pollyana Caires apresentou "Idontwannabeyouanymore", de Billie Eilish.

A ex-participante do The Voice Kids ganhou 20 pontos de Lulu Santos e também foi a mais votada pelo público, com 57,18% dos votos.

A última disputa aconteceu entre Mobi Colombo e Tony Gordon, do time de Michel Teló. Mobi cantou "Será", do Legião Urbana. Mas Tony levou a melhor ao apresentar "With a Little Help From My Friends", dos Beatles.

Ele ganhou os 20 pontos de Teló e também 63,2% dos votos do público.

A semifinal teve ainda apresentações de duetos dos técnicos com grandes nomes da música. Os primeiros a se apresentarem foram Lulu Santos e Gal Costa. Michel Teló cantou com a dupla Bruno e Marrone.

Ivete Sangalo, que apareceu loira em homenagem à apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), tocou um samba com Maria Rita. E Iza repetiu o dueto com Alcione, que fez no Rock in Rio.

Antonio Fagundes, ao lado da mulher Alexandra Martins, viu a semifinal do The Voice da plateia.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais