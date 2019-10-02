Na torcida!

Willian, Ana Ruth, Lúcia e Tony são finalistas do The Voice 2019

Os quatro concorrentes foram escolhidos na noite de terça-feira (1º) por meio da votação do público e dos jurados

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:41 - Atualizado há 6 anos

O cantor Tony Gordon no palco do The Voice Brasil Crédito: Globo/Artur Meninea

Willian Kessley, Ana Ruth, Lúcia Muniz e Tony Gordon são os finalistas da oitava temporada do The Voice Brasil. Eles vão disputar a final do reality musical da Globo na quinta-feira (3).

Os quatro concorrentes foram escolhidos na noite de terça-feira (1º) por meio da votação do público e dos jurados. Diferentemente das outras edições, desta vez, os técnicos deveriam dar 20 pontos para um dos semifinalistas do seu time. A escolha de Ivete Sangalo, Iza, Lulu Santos e Michel Teló só era revelada depois do fim da votação do público.

Esses 20 pontos eram somados ao resultado do público e o participante com a maior pontuação seguia para a final.

O primeiro escolhido foi Willian Kessley, do time da cantora Ivete Sangalo. Ele cantou a música "Refém", de Dilsinho. O participante levou a melhor na disputa com a dupla Ramon e Rafael, que apresentou "Que Sorte a Nossa", de Matheus e Kauan.

William ganhou os 20 pontos de Ivete Sangalo e também foi o mais votado do público, com 55,62%.

A segunda finalista foi Ana Ruth, do time da técnica Iza. A participante cantou "Fim de Tarde", de Mauro Motta e Robson Jorge. Ela disputava a final com Edyelle Brandão, que escolheu "On Moment in Tim", de Whitney Houston.

Brandão levou os 20 pontos de Iza, que não foram suficientes para superar os 68,83% dos votos que Ana Ruth ganhou do público.

Lúcia Muniz, que já tinha participado do The Voice Kids e foi eliminada nas batalhas, conquistou a terceira vaga na final. Ela disputava a semifinal com Pollyana Caires, ambas do time de Lulu Santos.

Lúcia cantou "Crawling", do Linkin Park, e Pollyana Caires apresentou "Idontwannabeyouanymore", de Billie Eilish.

A ex-participante do The Voice Kids ganhou 20 pontos de Lulu Santos e também foi a mais votada pelo público, com 57,18% dos votos.

A última disputa aconteceu entre Mobi Colombo e Tony Gordon, do time de Michel Teló. Mobi cantou "Será", do Legião Urbana. Mas Tony levou a melhor ao apresentar "With a Little Help From My Friends", dos Beatles.

Ele ganhou os 20 pontos de Teló e também 63,2% dos votos do público.

A semifinal teve ainda apresentações de duetos dos técnicos com grandes nomes da música. Os primeiros a se apresentarem foram Lulu Santos e Gal Costa. Michel Teló cantou com a dupla Bruno e Marrone.

Ivete Sangalo, que apareceu loira em homenagem à apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), tocou um samba com Maria Rita. E Iza repetiu o dueto com Alcione, que fez no Rock in Rio.

Antonio Fagundes, ao lado da mulher Alexandra Martins, viu a semifinal do The Voice da plateia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta