Wanessa aposta em carreira autoral e lança 5 singles até março de 2020

Na última sexta-feira (18), a cantora e filha de Zezé di Camargo lançou "Por Favor", em que fala da separação dos pais

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:53 - Atualizado há 6 anos

Wanessa Camargo no clipe de "Por Favor" Crédito: Instagram/@wanessa/@ismaelpessoa

Wanessa Camargo lançou na última sexta-feira (18) o single "Por Favor". Nele, a cantora aborda o drama da separação de casais e a reação dos filhos, tendo sua própria vida como referência, já que seus pais Zilu Godoi e Zezé Di Camargo são separados.

"Parte dela vive em mim, espelho meu. Parte dele sopra em mim, você se esqueceu. É como ficar sem chão, partiram meu coração", canta Wanessa em um dos versos. "Esta canção é muito especial para mim", disse a cantora, em entrevista ao Divirta-se.

E a repercussão da música tem sido positiva. "Estou emocionada com os comentários do clipe de 'Por Favor'. Felicidade imensa em poder tocar seus corações, emocionar e fazê-los refletir. Obrigada!", disse Wanessa num post no Instagram.

"Por Favor" vem depois de "Vou Lembrar" e as músicas chegam para coroar uma nova fase da cantora. Ao Divirta-se, Wanessa conta que está num momento mais autoral, onde se liga com as raízes e foca no trabalho próprio.

"'Vou Lembrar' é um resgate. Para mim, esta música representa um resgate do público que sempre acompanhou minha carreira mas que estava de alguma forma distante, que é exatamente do que essa música fala, de um resgate de amor, de carinho, de conexão", conta ela, focando no primeiro lançamento.

Mas tem novidades por aí. Ela explica que serão mais cinco singles lançados até os primeiros meses de 2020.

"São sete singles, no total, que estão sendo lançados mensalmente. Então, até o ano que vem, a gente vai ter este projeto com sete meses de músicas initerruptas. Todas com clipe e com muita emoção. Disse que abri a porteira e agora não paro mais", brinca.

Segundo Wanessa, as canções serão sentimentais e sempre ligadas ao que ela está vivendo. "Hoje estou focada, e vou estar daqui para frente, numa carreira autoral. Então, vou buscar sempre sempre gravar músicas que são de minha autoria", conta ela, dizendo que pode pintar ritmos variados de outras fases de sua carreira, como a eletrônica e a sertaneja.

"Tenho tendência a fazer algo mais sentimental, com uma história para contar, mas o arranjo não tem nada preso. Você pode fazer um arranjo mais acústico e fazer um remix eletrônico, então nada disso é definitivo na minha vida. Pode sim, ter um momento em que faremos um remix de uma música e tocar nas pistas, está tudo em aberto. A vida é uma infinita possibilidade", completa.

Sem adiantar o nome das próximas canções, ela fala que o foco agora é no lançamento dos singles. "Meu foco será lançar as duas músicas até o fim do ano e mais três ano que vem. E é trabalhar uma a uma, dar um carinho particular para cada uma que vou lançar. Então, meu foco é divulgação destes trabalhos e buscando espaço para mostrar estas músicas junto ao público e, claro, cuidar da minha família, do meu cantinho e compartilhar muito amor na vida", finaliza.

