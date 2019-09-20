Maroon 5, Tiago Iorc e retorno do Keane nos lançamentos da semana #8

O cantor Adam Levine, do Maroon 5, comentou o lançamento de "Memories" Crédito: Instagram/@adamlevine

A semana começa com um retorno bem legal. A banda Keane, depois de sete anos, lança "Cause And Effect" com 16 músicas para os fãs matarem a saudade. Além do retorno dos ingleses, o rock é representado pelo Maroon 5, que lança uma balada bem reflexiva. No pop, Tove Lo lança o aguardado "Sunshine Kitty", Wanessa Camargo volta às origens e temos Carly Rae Jepsen mantendo suas fichas no som com sintetizadores. Mas a lista ainda tem funk, samba, gospel, sertanejo... pega o aplicativo e atualiza a playlist!

LANÇAMENTOS

MAROON 5 - "MEMORIES"

A banda lançou um single bastante reflexivo e sentimental. Sem batidas de rock, a balada tem uma sonoridade diferente do que é de costume do grupo. Mas é bem gostosa de se ouvir e refletir sobre os momentos vividos. Adam Levine publicou sua opinião sobre a canção no Instagram: "Essa canção é para todos que já experienciaram a perda. Em outras palavras, ela é para todos nós"

MC REBECCA E 3030 - "VEM MULHER"

Mc Rebecca e 3030 se uniram e lançaram "Vem Mulher". A música mistura o funk com o trap, nova onda que os rappers apostam. Nele, eles curtem um encontro na laje na comunidade do Vidigal e depois a praia de Ipanema, Rio de Janeiro. Confira o vídeo.

CARLY RAE JEPSEN - "WANT YOU IN MY ROOM"

A canadense voltou com o quarto single do seu quarto álbum, "Dedicated". Em "Want You In My ROOM" traz o pop retrô com batidas oitentistas que a cantora adora. Vale a pena conferir o vídeo que mostra Carly chamando um boy para ir até sua casa e toda a preparação para recebê-lo.





HEAVY BAILE E LUÍSA SONZA - "CAVALGADA"

Os cariocas do coletivo Heavy Baile convidaram Luísa Sonza para uma parceria onde o funk 150 BPM agira a Era Vitoriana. A letra de "Cavalgada" é mais do mesmo, onde o empina e se joga mandam ver, mas o ritmo é contagiante e faz todos dançarem. "Quando recebi o convite para participar da música aceitei na hora! Foi demais gravar com o pessoal do Heavy Baile. Nos divertimos muito durante as gravações. O público pode esperar um resultado incrível desta parceria”, conta Luísa Sonza.

WANESSA CAMARGO - "VOU LEMBRAR"

Wanessa Camargo está de volta com um novo trabalho. "Vou Lembrar" é o nome da canção, que reflete o que vem na nova fase da artista. O canção é uma volta às origens, onde Wanessa mistura o pop e o romântico. Para se ter uma ideia, a faixa de trabalho é assinada por Jason Deere, o produtor norte americano que fez "O Amor Não Deixa", hit que lançou Wanessa no mercado musical. A letra fala da profundidade presente na ausência de alguém.

JEREMIAS REIS FEAT. PRETO NO BRANCO - "LÍNGUA DOS ANJOS"

O capixabinha vencedor do The Voice Kids lança sua primeira música após o reality. Em "Língua dos Anjos", Jeremias aponta seu início de carreira para o gospel. Neste start, ele conta com Clóvis Pinho, vocalista do grupo Preto no Branco. "A música fala de algo muito importante para mim e acredito que para todas as pessoas que é o amor e a importância desse sentimento nas nossas vidas. Podemos conquistar dinheiro, pessoas, fama e tudo mais, mas se não tivermos amor de nada vale. E esta é a mensagem que quero passar. Que tudo faz sentido quando existe em nós o amor verdadeiro", disse o jovem cantor.





DISCO

"ACÚSTICO MTV" - TIAGO IORC

Tiago Iorc lança uma versão acústica do álbum "Reconstrução" e alguns sucessos de sua carreira como "Amei Te Ver". A gravação faz parte do retorno da série "Acústico MTV", que fez muito sucesso nos anos 1990 e início dos anos 2000. Ao todo, Tiago colocou 20 faixas novas nas plataformas de streaming. Entre as canções, estão parcerias com Duda Beat e Jorge Drexler.

"SUNSHINE KITTY" - TOVE LO

A cantora e compositora Tove Lo divulgou seu novo álbum em todas as plataformas digitais na última sexta-feira (20). “Sunshine Kitty” é bem pop em suas 14 faixas. Algumas, por sinal, já haviam sido divulgadas como "Glad He's Gone", "Bad as the Boys" e "Really Don’t Like U", sua parceria com Kylie Minogue. O álbum tem até uma parceria com o brasileiro MC Zaac. Para completar o lançamento, no mesmo dia, ela divulgou o clipe de "Sweettalk My Heart". Confira abaixo.

"CAUSE AND EFFECT" - KEANE

A espera valeu a pena. Após sete anos sem discos, o Keane trouxe "Cause And Effect". O quinto álbum da banda, sucessor de "Strangeland", de 2012, chega com 16 faixas, que inclui duas bônus e três versões acústicas das músicas. Vale a pena ouvir.

"TEM MODA ACÚSTICA" - MATHEUS E KAUAN

A dupla sertaneja aproveita o sucesso de "Tem Moda Pra Tudo" e lança um EP derivado do álbum ao vivo com quatro canções, sendo três tiradas do disco e uma inédita - todas em versão acústica. "Vou Ter Que Superar", com Marília Mendonça, "Quarta Cadeira", com Jorge e Mateus, e "Consórcio" são as que ganharam roupagem nova, enquanto "Mala" é a inédita. .





"Ouvi falar que vai se mudar daqui / E vai levar minha alegria e meu sorriso na tua mala / Ouvi falar que vai se mudar daqui / E eu não tô bem / Será que não cabe eu nessa mala aí também?", diz trecho da canção.

A viola é o elemento central neste acústico que promete animar os fãs do gênero. Confira abaixo.

VERSÕES

"DEIXO" - CLAU

Clau acaba de disponibilizar o vídeo da música "Deixo". A canção é uma versão da já gravada por Ivete Sangalo. Sob a direção de Kyle Goldberg, ela foi gravada durante o Vevo Live Performances - onde, em apenas um take, o artista mostra sua essência acompanhada de um músico. Em agosto, foi apresentado o primeiro vídeo faixa do projeto, com a canção “Pirata e Tesouro”, no canal oficial da cantora no YouTube. Confira a segunda música divulgada.

VÍDEO

"HORA CERTA" E "SENSAÇÕES" - PAULA FERNANDES

A cantora lançou dois vídeos de canções que são parte de seu novo álbum e DVD digital, “Origens”, lançando em julho, e que conta com a polêmica "Juntos", versão de "Shallow, de Lady Gaga". Bem ligadas ao sertanejo romântico, os faixas mostram mais do trabalho de Paula.

"ISCA" - BRUNO E MARRONE

Os sertanejos lançaram o vídeo da música “Isca”. A canção é parte do repertório da segunda parte do projeto “Studio Bar – Live 2”, gravado em Uberlândia, em dezembro de 2018. O novo trabalho vem para coroar os 25 anos do primeiro CD da dupla. Assista ao clipe.

"EU ESTAREI AQUI" - ANA CLARA

A cantora Ana Clara acaba de apresentar o vídeo da música “Eu Estarei Aqui”. A canção é parte do recém-lançado álbum “A Gente Sempre Ganha”, no qual a jovem cantora assina a composição de três das 13 faixas. Nesta faixa, a sambistas se entrega ao pagode romântico. A letra vai fazer muita gente afogar as mágoas, pega a letra: "Se esse teu romance um dia acabar / Teu caso não der certo, se ela te deixar / Teu coração já não tiver pra onde ir / Eu estarei aqui ", diz o refrão. Confira.