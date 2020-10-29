AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Streaming

Wagner Moura está de volta na terceira temporada de 'Narcos: México'

Ator que interpretou Pablo Escobar deve dirigir os dois primeiros episódios da produção; Diego Luna, o traficante Miguel Ángel Félix Gallardo, não volta na nova temporada por conta de nova série de 'Star Wars'

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:51
Ator Wagner Moura interpretando o traficante colombiano Pablo Escobar na nova série Narcos
Ator Wagner Moura interpretando o traficante colombiano Pablo Escobar na nova série Narcos Crédito: Daniel Daza/Divulgação
A Netflix anunciou a renovação de Narcos: México em sua terceira temporada. A boa notícia é que a produção também volta com Wagner Moura, que interpretou Pablo Escobar nas duas temporadas de Narcos. O ator também fez participação em Narcos México e será o diretor de dois episódios na nova temporada.
A má notícia é que o astro Diego Luna, no papel do traficante Miguel Ángel Félix Gallardo, não estará na nova temporada. O motivo é que o ator deve estrear em nova série de Star Wars, com foco em Cassian Andor, seu personagem de Rogue One.
A continuação de Narcos: México deve trazer as consequências da prisão de Gallardo e a eterna guerra pelo controle do tráfico. O elenco segue com Scoot McNairy (Walt Breslin), José María Yazpik (Amado Carrillo Fuentes) e Alfonso Dosal (Benjamín Arellano Félix). Os novos episódios de Narcos: México ainda não têm previsão de estreia

Veja Também

'Narcos' vai para o México em sua nova temporada

Série 'Narcos: México' vai ganhar segunda temporada

Wagner Moura é narrador de animação do Greenpeace que alerta sobre desmatamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jared Leto é acusado de crimes sexuais por quatro mulheres; casos teriam ocorrido quando elas eram adolescentes
Mais do que acelerar processos, a tecnologia pode contribuir para decisões ambientais mais qualificadas, previsíveis e fundamentadas
Licenciamento ambiental: proteger melhor e decidir mais rápido
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados