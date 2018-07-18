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SÉRIE

'Narcos' vai para o México em sua nova temporada

Com Michael Peña e Diego Luna no elenco, Narcos: México vai mostrar a ascensão dos cartéis de droga no país

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 16:57
O ator norte-americano Michael Peña irá viver o traficante Félix Gallardo em 'Narcos: México' Crédito: Netflix/Divulgação
Após três temporadas acompanhando os cartéis de droga na Colômbia, desde o império construído por Pablo Escobar até o Cartel de Cali, a próxima temporada da série Narcos irá acompanhar uma história mais atual: os cartéis mexicanos que promovem uma violenta guerra no país.
Com o norte-americano Michael Peña (Homem-Formiga e a Vespa) e o mexicano Diego Luna (Rogue One: Uma História Star Wars) no elenco, Narcos: México irá mostrar como surgiu o Cartel de Guadalajara, que criou as rotas do tráfico de drogas para os Estados Unidos e plantou as sementes dos cartéis atuais, como o de Juarez e Sinaloa.
"A série mostra a ascensão do Cartel de Guadalajara nos anos 1980, quando Félix Gallardo (Diego Luna) assume o comando e une os traficantes para construir um império. Quando o agente do DEA - departamento de combate às drogas norte-americano - Kiki Camarena (Michael Peña) se muda da Califórnia com sua esposa e filho para assumir um novo cargo em Guadalajara ele descobre rapidamente que sua tarefa será mais difícil do que poderia imaginar", diz a premissa da série divulgada pela Netflix.
O ator mexicano Diego Luna irá viver um agente do serviço de controle de drogas dos Estados Unidos em 'Narcos: México' Crédito: Netflix/Divulgação

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