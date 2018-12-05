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TELEVISÃO

Série 'Narcos: México' vai ganhar segunda temporada

Produção acompanha a construção dos principais cartéis de drogas do sul-americanos

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:41
Terceira temporada de ''Narcos'' Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix anunciou nessa quarta-feira, 5, a renovação da série Narcos: México para mais uma temporada. Os dez episódios da atual estão disponíveis na plataforma.
A série, que acompanha a construção dos principais cartéis de drogas do sul-americanos, foi lançada em 2015, quando Wagner Moura interpretou Pablo Escobar, líder do Cartel de Medelín. A segunda e terceira temporadas continuaram na Colômbia.
Já Narcos: México vai à origem da atual configuração das guerra do tráfico em um enredo que cruza com as temporadas anterior e recoloca Moura em cena. A Netflix usou as redes sociais para anunciar a próxima temporada, mas ainda não informou será a estreia.
Se Narcos: México mostrou a ascensão do Cartel de Guadalajara nos anos 1980, com Félix Gallardo (Diego Luna) à frente, sua sequência deve realçar nomes como de Chapo, que consolidou o poder político da organização.

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