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Vitória terá oficina de improvisação e performance teatral

Ministrado por Danilo Curtiss Alvarenga o projeto foca na construção de novos atores

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 17:34

Publicado em 

08 out 2019 às 17:34
Grupo Viara Lata Crédito: Giulia Bravo
Os interessados em teatro podem aproveitar para iniciar os estudos ou se aperfeiçoar na arte. Neste sábado (12), acontece mais uma edição da Oficina de Improvisação e Performance Teatral. Com supervisão de Danilo Curtiss, do Grupo de Teatro Rerigtiba, o evento acontece na sede do Grupo Má Companhia, no Centro de Vitória, com entrada gratuita.
A oficina acontece de 16h as 20h e é aberta a pessoas acima de 14 anos que queiram exercitar seu potencial criativo e comunicativo, trabalhando a expressividade. Assim,  desenvolve a possibilidade de trabalho individual e coletivo para investigar e descobrir, com as ferramentas e possibilidades que o Teatro nos oferece, a capacidade de resolver problemas, lidar com informações e tomar decisões, tanto no teatro como na vida real.

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Conduzida pelo diretor teatral, ator e arte educador Danilo Curtiss Alvarenga, a oficina é baseada nos Jogos Teatrais, de Viola Spolin, e no Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Ela consiste em jogos de improvisação, integração, socialização e interpretação, que trabalham com alongamento corporal, aquecimento vocal, integração, improvisação e criação de cenas.

O INSTRUTOR

Danilo Curtiss Alvarenga é um dos integrantes do Grupo de Teatro Rerigtiba da cidade de Anchieta, tem formação em Teatro e Música e especialização em Performance pela faculdade Angel Vianna, do Rio de Janeiro. Já atuou em mais de 30 espetáculos viajando pelo interior de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Argentina com os grupo "Comboio Encena", "+ de 30" e "La Coperacha do Brasil" - grupo mexicano de Teatro de Animação.

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO E PERFORMANCE TEATRAL

  • Carga Horária: 4 horas
  • Quando: Dia 12 de Outubro (Sábado); De 16h as 20h
  • Onde: Má Companhia - Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória, ES.
  • Inscrição: [email protected]
  • Gratuito
  • Informações: (27) 3376-0933

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