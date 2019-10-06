Música

Vitão, Zé Ramalho, Claudia Leitte e Akon nos lançamentos da semana #10

Camila Cabello, Charlie Puth, Dido e mais artistas estão com músicas novinhas para atualizar a sua playlist

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 16:34 - Atualizado há 6 anos

Vitão e Anitta no clipe de "Complicado" Crédito: Reprodução/Youtube

Chegou a hora de atualizar a playlist para curtir bem a semana que começa. Desta vez, o Divirta-se traz novidades no pop nacional e internacional e na MPB. Começando pela boa notícia de que a Sony Music disponibilizou o catálogo inteiro de Zé Ramalho nas plataformas de streaming, com direito a gravações exclusivas e participações dele em músicas de outros cantores.

Se isso já não é suficiente, temos o retorno de Akon - aquele de hits famosos em 2006, como "Smack Up" - que agora se joga no reggaeton. No pop, temos Camila Cabello, Charlie Puth, Vitão... Só seguir a lista abaixo e curtir.

"O QUE É, O QUE É" - SIMONE E SIMARIA COM MARÍLIA MENDONÇA

Lançada oficialmente no dia 1 de outubro, a música "O que é, o que é?", de Simone e Simaria, ganhou vídeo na última semana. Destaque para a participação de Marília Mendonça nos vocais da canção. Com uma letra pra lá de divertida, as irmãs ainda trouxeram um grande elenco para participar no videoclipe, que faz uma sátira de programas de auditório dos anos 90. Estão lá artistas e influenciadores como Rafael e sua esposa, Débora Cunha, Lexa, Jotinha, Maax Bezerra e Gkay.

"NICE TO MEET YA" - NIALL HORAN

Mais um ex-One Direction lança música em carreira solo. Em 'Nice To Meet Ya', o jovem flerta com várias mulheres nas ruas. A canção é uma mostra do que o rapaz irá trazer no álbum a ser lançado após dois anos "Flicker". A nova faixa reflete sua musicalidade dinâmica combinada com seu trabalho vocal num pop marcado pela presença da bateria e do piano.

"CRY FOR ME" - CAMILA CABELLO

Depois de "Shameless" e "Liar", Camila Cabello volta a lançar música. O single desta semana é "Cry For Me". Com uma letra sobre ciúmes e inveja, a cubana mostra que não superou o fim da relação: "Você já me superou? (Uh) / Quando eu disse que espero que você esteja feliz / Não quis dizer isso / Nunca pensei que você seria tão bom em seguir em frente", diz trecho da canção.

“Cry For Me” integra o próximo álbum de Camila, que se chama “Romance” e ainda não tem data de lançamento agendada.

"JUST BECAUSE" - DIDO

Dido mandou avisar que no dia 15 de novembro vai relançar "Still On My Mind", álbum que saiu em março deste ano. A nova versão será Deluxe e com direito a remixes e faixas acústicas. Para comemorar o anúncio, ela lançou "Just Because". A balada eletrônica já mostra a cara de como serão os remixes. Confira.

"CHEATING ON YOU" - CHARLIE PUTH

Na onda de não superar o término, temos Charlie Puth. O americano conclui sua trilogia de lançamentos, após “I Warned Myself” e “Mother”, com o lançamento de “Cheating on You”. Na música, ele fala de um amor perdido que não vai embora da mente até mesmo quando está com outra. "Eu sei que eu disse adeus / E amor, você disse isso também / Mas quando eu a toco, eu sinto que estou te traindo", diz trecho da canção. Confira o clipe.

"BANDERA" - CLAUDIA LEITTE

Claudia Leitte se joga no inglês e no espanhol em "Bandera". A canção mostra uma grande mudança no repertório da cantora já que ela entra no pop eletrônico, mas o axé não fica de fora. Ele entra sutilmente no meio da canção, quando ela canta em português. A canção promete pegar nas pistas. Confira.

"RUMORS" - SABRINA CLAUDIO FEAT. ZAYN

Zayn Malik lança nova parceria ppós o lançamento do remix de “Trampoline”, que teve a parceria de SHAED. Agora, ele é o convidado de Sabrina Claudio em "Rumors". A balada eletrônica é bastante envolvente. Confira.

"COMPLICADO" - VITÃO FEAT. ANITTA

O clipe que criou alarde antes mesmo de ser publicado saiu! "Complicado", de Vitão, chega com o alvoroço em torno do beijo que ele dá em Anitta, sua parceira na canção. Por sinal, a música fala em não perder tempo na hora da pegação. "A vida é curta demais pra ficar pensando / Se eu quero e você quer porque perder mais tempo", diz trecho da letra. Confira a letra e o beijão dado pela dupla.

DISCOS

ZÉ RAMALHO - DISCOGRAFIA COMPLETA E GRAVAÇÕES RARAS

Completando 70 anos, Zé Ramalho teve seu catálogo na Sony Music totalmente digitalizado. Além dos trabalhos que já estavam no streaming, entraram oito discos e 16 faixas bônus originalmente gravadas em projetos diversos e discos de outros artistas. As novas canções podem ser ouvidas abaixo.

A discografia completa, com álbuns como "Zé Ramalho", "A peleja do diabo com o dono do céu" e "Orquídea Negra" você confere aqui.

AKON - "EL NEGREETO"

Quem se lembra de Akon? Famoso por hits como "Smack That" e "I Wanna Love You", ambas de 2006, o americano de ascendência senegalesa volta com um álbum com oito canções e algumas parcerias que apontam sua carreira para uma vertente bastante popular na América Latina: o reggaeton. Entre os convidados estão, Pitbull, Becky G, Farruko e Anitta. O disco é ótimo e leve. Uma boa introdução no gênero.

