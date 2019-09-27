Transe, Celine Dion e Duda Beat nos lançamentos da semana #9

Celine Dion no clipe de Imperfections Crédito: Reprodução/Youtube

Chegou o dia de colocar a playlist em dia. Nesta semana temos de lançamentos locais a internacionais. Os capixabas do duo Transe acaba de lançar o single de "Floresceu", com participação de Gavi. Na linha introspectiva, Davi, ex-Banda Uó, lançou o disco "Ritual" que vem cheio de parcerias bacanas e Celine Dion lança o single "Imperfections". Para a galera que quer música agitada tem a parceria de Maluma e J Balvin, em "Qué Pena", Gabily, com "Rabetão", e Duda Beat, em parceria com Mateus Carrilho e Jaloo, com "Chega". Tem muito mais na lista selecionada pelo Divirta-se. Confira.

LANÇAMENTOS

TRANSE FEAT. GAVI - "FLORESCEU"

Tem música capixaba na roda. O duo Transe se uniu a Gavi e lançou o single "Floresceu. O vídeo e canção situam-se como uma ode ao momento do nascimento - ou da renovação. Esta é a segunda música divulgada do disco de estreia da Transe, que será lançado por completo em outubro. O clipe de “Floresceu” mostra uma “viagem de ideias, aquele momento que precede a ação de nascer.

GABILY, CLAU E XAMÃ - "RABETÃO"

Gabily está de volta com mais parceria. Agora, a carioca conta com Clau e Xamã na música rabetão, que conta com as batidas de funk aceleradas misturadas ao pop. A música foi apresentada em primeira mão pelas duas cantoras na 24ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio de Janeiro, realizada no último domingo (22). A canção segue a onda do "senta, senta". O diferencial está na participação de Clau que dá uma suavizada no ritmo. Coloca na playlist que será sucesso no churrasco.

FRENCH MONTANA, CARDI B E POST MALONE - "WRITING ON THE WALL"

French Montana lançou o clipe de “Writing on the Wall” ao lado de Cardi B e Post Malone. A canção deve aparecer no quarto álbum de French Montana, previsto para novembro. Nas imagens do vídeo, que lembram o clipe de "Doin' Time", de Lana Del Rey, o trio aparece em versão gigante nas ruas de Nova York intercalando com cenas deles em motos possantes e um carrão. Apesar da montagem ser um pouco tosca em alguns momentos, a música é boa e vale colocar para iniciar o "rock" com os amigos.

DIPLO FEAT. JONAS BROTHERS - "LONELY"

Diplo lançou o single de "Lonely" na sexta-feira, com direito a videoclipe. O vídeo aproveitou a onda da repercussão da ação do DJ no casamento de Nick Jonas, que divulgou imagens não permitidas da cerimônia, e traz Diplo tentando pedir perdão a Nick, mesmo usando seus irmãos, pelo ato. A música é uma balada eletrônica e não é a única do single, que conta com outras duas faixas no mesmo estilo musical: "Hearless", com Morgan Wallen, e "So Long", com Cam. Abaixo você confere o clipe e o single para ouvir as outras faixas.

KRISTIN CHENOWETH FEAT. ARIANA GRANDE - "YOU DON'T OWN ME"

Kristin Chenoweth, famosas por atuar em musicais como "Wicked" e na série "Glee", lançou o álbum "For The Girls" onde canta clássicos americanos. Entre as 12 faicas, que conta com parcerias como Dolly Parton e Jennifer Hudson, a cantora escolheu lançar o lyric video de "You Don't Own Me", com Ariana Grande. A regravação tá uma lindeza. Confira. Abaixo você confere o disco.

MALUMA E J BALVIN - "QUÉ PENA"

Os reis do reggaeton se uniram numa canção para colocar a pista para requebrar.E a parceria promete. Em dois dias, o vídeo já tinha mais de 5 milhões de visualizações. Confira o clipe, que segue a linha glamour latino de sempre.

MEGHAN TRAINOR - "WAVE"

2019 é o ano de lançamentos de Meghan Trainor. Depois do EP "The Love Train", da releitura do tema da série "Friends", do single "Genetics" e de duas músicas em trilhas sonoras, ela lança "Wave". O single, que é um pop conceitual, fará parte de seu terceiro álbum “Treat Myself”. A música conta com participação de Mike Sabath. Confira.

CELINE DION - "IMPERFECTIONS"

Celine Dion já está com a sua "Courage World Tour" rolando, com direito a três canções inéditas: "Lying Down", "Courage" e "Imperfections". Das três baladas, a última ganhou um clipe em preto e branco com ótima fotografia. Bom para admirar enquanto o disco "Courage" não chega. Por sinal, ele está previsto para 15 de novembro.

DUDA BEAT, MATEUS CARRILHO E JALOO - "CHEGA"

Um dia antes de cantar em Vitória, no Viradão, a cantora lançou o clipe da música "Chega". Com ritmo caliente, que mistura o techobrega com o pop, a música é ótima para balada. O clipe bem florido mostra bem a mistura de vozes e ritmos. A parceria pode se repetir sempre, obrigado.

ALEJANDRO SANZ - "EL TRATO"

O astro espanhol lançou o videoclipe oficial da faixa "El Trato", que faz parte do último álbum do cantor, intitulado "#ELDISCO", lançado em abril deste ano. Este é o segundo clipe divulgado de disco, o 11º da carreira de Alejandro. O clipe é marcado por belas paisagens. O cenário é a região da Astúria, na Espanha, que conta com o Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, um dos sete espaços asturianos declarados pela UNESCO como reserva da biosfera.

DISCO

"VELVET: SIDE A" - ADAM LAMBERT

O cantor americano lançou a primeira parte do seu álbum "Velvet", na última sexta. O lançamento quebra uma parada de quatro anos sem disco, desde "The Original High". Esta primeira parte do disco chega com seis canções autorais, sendo "Superpower" uma das que foi lançada recentemente. Os fãs agora podem aguardar a segunda parte que pode contar ainda com "New Eyes" e "Comin in Hot", single recentes do cantor.

"RITUAL" - DAVI

Em seu primeiro disco completo após o final da Banda Uó, Davi remonta sua trajetória com uma pegada mais transparente e vulnerável. "Ficar Sem Você", que faz parte do disco, já anunciava o que vinha por aí. "Ritual" conta com 11 faixas de pegada mais leve, romântica e com os relacionamentos modernos como tema. Entre os destaques estão as parcerias com Urias, Kafé e Jaloo. "O álbum veio de um relacionamento muito especial e por isso sentimentos como a falta, o amor e o desejo permeiam o álbum", conta Davi. Por sinal, a parceria com Jaloo já até ganhou clipe confira.

"O LADO B" - SÓ PRA CONTRARIAR

Um dos principais grupos representantes do pagode celebra, em 2019, os 30 anos de carreira. E para a data ficar ainda mais especial, o Só Pra Contrariar preparou um projeto comemorativo com diversas releituras em novas versões e arranjos. "O Lado B" traz à tona canções do SPC que talvez não sejam conhecidas pelos novos ouvintes do pagode. O álbum chega acompanhado de nova turnê que percorrerá o país.

"MINHAS ORIGENS" - JOELMA

O segundo trabalho solo da paraense mescla músicas românticas, animadas e dançantes. Das quatro faixas inéditas, uma é gospel. O EP chega depois de Joelma lançar os vídeos de três canções: "Eclipese de Amor", "Cupim de Coração" e "Gigantes do Norte". As gravações não tiveram muita produção, mas agrada aos fãs do trabalho de Joelma. "Acompanhei todos os detalhes deste novo trabalho para que ficasse a minha cara. A seleção das músicas foi feita com muito carinho junto com a minha equipe para que chegássemos a um repertório que reflete as minhas origens. O resultado ficou muito bacana e espero que todos os meus fãs curtam bastante", disse Joelma.

"DO NOSSO JEITO, EP. 4" - JOÃO BOSCO E VINÍCIUS