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Lançamento

Som de Fogueira lança EP com direito a participações e show

Banda que nasceu na Rua da Lama estreia disco recheado de participações de músicos da nova cena que já passaram pelo projeto

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 16:03

Vitor Vasconcelos

Vitor Vasconcelos

Publicado em 

04 out 2019 às 16:03
A banda Som de Fogueira lança seu segundo trabalho Crédito: Cypriano
Criada em 2014, a banda Som de Fogueira se tornou conhecida pelo projeto que leva música autoral capixaba para a Rua da Lama às terças-feiras. Com a proposta de ser uma resistência cultural, a banda leva novos nomes da música capixaba para o tradicional point boêmio da Capital para se apresentar junto com eles em um palco na rua.
E é com alguns desses nomes que passaram (e passam) pelo projeto, que a banda lança seu segundo EP. Sucessor do “Até o Dia Raiar”, de 2018, “Quem Faltava Chegou” traz cinco faixas nunca antes gravadas, mas que já são em parte conhecidas pelo público da Rua da Lama.
O grupo formado por Diogo Cypriano, Marcos Bifão, Caio Metteoro, Vinícius Gigante e Aurenir Dias Java gravou as cinco faixas no Estúdio Funky Pirata com produção de Sebastian Duran e Gabriel Ruy. O trabalho surgiu com a ideia de sinalizar para o fiel público do projeto uma seriedade dos membros.
“Gravamos para selar o compromisso de ser uma banda. A gente ficou com uma dívida com o público de ter isso”, afirma Diogo Cypriano, lembrando ainda que a gravação teve apoio de uma vaquinha on-line.

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A origem musical diversa dos componente, variando da MPB ao rock, do samba ao reggae, é refletida tanto nas músicas, quanto nos convidados especiais. O EP contou com participação dos músicos Flavio Marão, do Projeto Feijoada; Vinicius Caranguejo, do Forró Bem Ti Vi; Eliahu, do Lion Jump; Fernandes, da Banda Caixadá; e a banda Brazil Dub. Todos eles já se apresentaram no projeto às terças.
“Escolhemos um pouco por afinidade, quem comprava a briga do projeto. Não entramos numa fase de planejamento conceitual. É uma continuação da rua”. defende Diogo.

OUÇA O DISCO

Agora, o grupo vai apresentar o resultado do trabalho ao vivo. A banda fará o show de lançamento oficial neste domingo (6) em festa no Rooftop da Praia

SHOW DE LANÇAMENTO

  • Quando: Domingo, 6/10, às 17h.
  • Onde: Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.
  • Atrações: com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira.
  • Quanto: R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

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