Balada

Final de semana (4 a 6/10) do Rooftop tem música e lançamento de EP

Programação do Rooftop da Praia conta com música eletrônica na sexta, apresentação ao vivo no sábado e lançamento do EP do Som de Fogueira no domingo; confira

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 13:58

Som de Fogueira Crédito: Cypriano
O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória. 

Sexta, 4/10, às 18h.

Atrações:

DJs Victor Kill, Phill, Monia e Nith.

Quanto?

Entrada gratuita (até 20h/ lista); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

Sábado, 5/10, às 17h.

Atrações:

Claudio Boca e os DJs Victor Kill e Penelope.

Quanto?

Entrada gratuita (até 20h/ lista); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

Domingo, 6/10, às 17h.

Atrações:

Com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira.

Quanto?

R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

