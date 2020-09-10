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Última temporada da série 'Modern Family' estreia nesta quinta no Fox Life

São 18 episódios que encerram a saga da família de Jay (Ed O'Neill) e Gloria (Sofía Vergara)

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 11:07
Elenco de 'Modern Family'
Elenco de 'Modern Family' Crédito: Divulgação
A 11ª e última temporada de "Modern Family" estreia na noite desta quinta (10) no Brasil, no canal Fox Life. Na nova leva de episódios, o público vai acompanhar Manny (Rico Rodriguez) indo para a faculdade e deixando a casa de Jay (Ed O'Neill) e Gloria (Sofía Vergara).
Já Claire (Julie Bowen) e Phil (Ty Burrell) recebem de volta a filha Haley (Sarah Hyland), agora com seu novo marido, Dylan (Reid Ewing), e bebês gêmeos.

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Enquanto isso o caçula Luke (Nolan Gould) planeja agora seus próximos passos e Alex (Ariel Winter) tenta equilibrar a vida fora da academia. Mitchell (Tyler Ferguson) e Cameron (Eric Stonestreet) continuam tentando entender a talentosa adolescente Lily (Aubrey Anderson-Emmons), ao mesmo tempo que fazem malabarismo com suas carreiras ocupadas.
A última temporada de "Modern Family" tem 18 episódios. Desde que estreou em 2009, a série ganhou oito prêmios Emmy (teve 21 indicações) e um Globo de Ouro, as principais premiações da TV americana.

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