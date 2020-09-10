Última temporada da série 'Modern Family' estreia nesta quinta no Fox Life

Elenco de 'Modern Family' Crédito: Divulgação

A 11ª e última temporada de "Modern Family" estreia na noite desta quinta (10) no Brasil, no canal Fox Life. Na nova leva de episódios, o público vai acompanhar Manny (Rico Rodriguez) indo para a faculdade e deixando a casa de Jay (Ed O'Neill) e Gloria (Sofía Vergara).

Já Claire (Julie Bowen) e Phil (Ty Burrell) recebem de volta a filha Haley (Sarah Hyland), agora com seu novo marido, Dylan (Reid Ewing), e bebês gêmeos.

Enquanto isso o caçula Luke (Nolan Gould) planeja agora seus próximos passos e Alex (Ariel Winter) tenta equilibrar a vida fora da academia. Mitchell (Tyler Ferguson) e Cameron (Eric Stonestreet) continuam tentando entender a talentosa adolescente Lily (Aubrey Anderson-Emmons), ao mesmo tempo que fazem malabarismo com suas carreiras ocupadas.