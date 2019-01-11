'Modern Family' chega ao fim após 11 anos no ar

Modern Family chega ao fim Crédito: Divulgação

A 11ª temporada será a última de "Modern Family". A queridinha série de comédia americana utiliza um formato conhecido como "mockumentary", que simula as características gerais de um documentário, como se a ficção fosse realidade. O seriado ficou 11 anos no ar e conta o cotidiano das famílias Dunphy e Pritchett, que vivem em Los Angeles (EUA).

Os criadores Steve Levitan e Christopher Lloyd começaram a ter dificuldades em criar novas tramas e decidiram encerrar a história. Em mais de uma década no ar, "Modern Family" ganhou o Emmy de melhor série de comédia em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.