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SÉRIE

'Modern Family' chega ao fim após 11 anos no ar

Última temporada da série de comédia americana será exibida em 2019, ainda sem data marcada

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:57

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:57
Modern Family chega ao fim Crédito: Divulgação
A 11ª temporada será a última de "Modern Family". A queridinha série de comédia americana utiliza um formato conhecido como "mockumentary", que simula as características gerais de um documentário, como se a ficção fosse realidade. O seriado ficou 11 anos no ar e conta o cotidiano das famílias Dunphy e Pritchett, que vivem em Los Angeles (EUA).
Os criadores Steve Levitan e Christopher Lloyd começaram a ter dificuldades em criar novas tramas e decidiram encerrar a história. Em mais de uma década no ar, "Modern Family" ganhou o Emmy de melhor série de comédia em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
A última temporada ainda não tem data de estreia, mas será exibida ainda em 2019. No Brasil, a série é exibida pelo canal pago FOX Life e tem a maior parte dos episódios disponibilizada também na Netflix.

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