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Televisão

Final de 'Modern Family' vai ao ar em abril sem previsão de spin-off

Série de comédia já dura 11 temporadas; emissora exibirá homenagem com episódios favoritos escolhidos por fãs

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:40
O episódio final da série Modern Family vai ao ar depois de 11 temporadas no dia 8 de abril e não há previsão de spin-offs da obra. O programa estrelado por Ed O'Neill foi um sucesso imediato e detém o recorde de cinco prêmios Emmy consecutivos como a melhor comédia da televisão.
Elenco de 'Modern Family', série de TV da ABC que chega ao fim, em 2020, após 11 temporadas Crédito: Jill Greenberg/ABC
Os criadores Steve Levitan e Christopher Lloyd sabiam desde o início que a série incluiria um casal gay que adota um bebê.
"Quando a encerramos, lembro de dizer a Chris: 'Bem, lá vai a América Central'", disse Levitan, cuja preocupação se mostrou infundada. "Eles [os personagens Cam and Mitch] foram abraçados porque aqui estava esse casal, a primeira prioridade era o bebê, criá-lo e fazer da maneira certa, e as pessoas diziam que era difícil argumentar contra isso."
Eric Stonestreet, que interpreta Cameron Tucker, acrescentou: "Conseguimos cometer os mesmos erros de criar um filho que todas as pessoas cometem."

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Antes do episódio final, a ABC apresentará uma homenagem com curadoria de fãs no dia 11 de março. O canal começará a noite no horário nobre com o primeiro episódio da série, seguido pelos episódios favoritos nos quais os fãs votarão no próximo mês.
Em breve, o elenco estará deixando para trás a segurança fornecida por estar em uma produção tão duradoura. "Eu trabalhava há quase 20 anos quando tive a sorte com Modern Family", disse a atriz colombiana Sofia Vergara. "Talvez eu nunca consiga um emprego novamente, mas agora tenho o dinheiro e posso sentar em minha casa."

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