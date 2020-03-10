Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Turnê 'Amigos' terá três novas apresentações em 2020

Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo irão se apresentar em mais três cidades

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 17:17
Luciano, Chitãozinho, Zezé di Camargo, Leonardo e Xororó formam o grupo Amigos Crédito: Instagram/@chxoficial
Os cantores - e amigos - Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo devem se apresentar em mais três oportunidades neste ano de 2020. Em 2019, eles retomaram o projeto "Amigos", em forma de turnê. Na ocasião, eles fizeram quatro shows: em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, este último que encerraria a turnê em 14 de dezembro.
Porém, nesta segunda-feira, 9, os sertanejos surpreenderam os fãs ao anunciarem que estarão de volta agora e com o mesmo repertório, com mais de 40 canções que marcaram gerações.

Veja Também

A-Ha fará cinco shows no Brasil; veja as datas

Coronavírus: Madonna cancela shows em Paris

Cleo, Lexa e Alexandre Pires são confirmados no Show dos Famosos 2020

"Pode comemorar, amigos! Em 2019 lotamos arenas por todo o Brasil. Em 2020, seguimos na estrada!", escreveu o cantor Leonardo, no perfil oficial dele no Instagram.
Além dos dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, a turnê Amigos passará por Goiânia, em 27 de junho, Ribeirão Preto (SP), no dia 1º de agosto, e Uberlândia (MG), no dia 22 de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados